Xiaomi s’engage à des mises à jour Android étendues, mais il y a un hic

in

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

Xiaomi a annoncé une nouvelle politique de mise à jour Android plus longue. La nouvelle politique n’affectera que les Xiaomi 11T et 11T Pro, du moins pour le moment. La nouvelle série de smartphones de Xiaomi fera ses débuts le 15 septembre.

Xiaomi est sur le point d’introduire une nouvelle politique de mise à jour Android aux côtés de sa prochaine série 11T. La société a confirmé que les Xiaomi 11T et 11T Pro recevraient trois mises à niveau du système Android et quatre ans de correctifs de sécurité lorsqu’ils arriveraient officiellement plus tard ce mois-ci.

Xiaomi pense que ce changement servira mieux le cycle de vie plus long des smartphones tout en améliorant la sécurité à long terme de ceux qui s’y accrochent.

Cette décision place également Xiaomi à égalité avec l’engagement de mise à niveau Android de Samsung, qui permet à ses nouveaux appareils quatre ans de mises à jour de sécurité avec trois mises à niveau Android majeures. Les goûts de OnePlus, et plus récemment Oppo et Vivo, s’engagent également à des périodes de mise à niveau de trois ans pour des modèles spécifiques.

Plus de lecture: Chers OEM – Votre politique de mise à jour Android ne devrait rien avoir à voir avec les relations publiques

Qu’en est-il des anciens téléphones Xiaomi ?

Il y a une mise en garde, cependant. La nouvelle politique ne s’applique pas aux smartphones Xiaomi actuels. Au moins pas encore. Xiaomi déclare explicitement que seuls les 11T et 11T Pro bénéficieront de cette décision. Il a cependant confirmé qu’il “évaluerait la possibilité” d’étendre la politique à plus d’appareils à l’avenir. Cela pourrait s’avérer une tâche difficile compte tenu de la vaste offre de smartphones de Xiaomi. Cela dit, les données d’un récent sondage suggèrent que nos lecteurs exigent qu’un engagement de mise à niveau de trois ans soit la norme pour tous les appareils de l’industrie.

Que pouvons-nous attendre d’autre de la série Xiaomi 11T ? Grâce à plusieurs fuites et confirmations précoces, nous avons une assez bonne idée de ce que les téléphones apporteront. Xiaomi a récemment confirmé que le modèle Pro prendrait en charge la charge de 120 W. Les rumeurs mentionnent également un écran 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh et le SoC Snapdragon 888.

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour des détails concrets, cependant. Xiaomi lancera la série 11T le 15 septembre.