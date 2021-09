Xiaomi s’engage à trois mises à jour majeures du système d’exploitation Android sur certains appareils, mais il y a un hic

Il y a un débat en cours dans le monde sur le fait que les équipementiers devraient faire encore plus. (Crédit photo : .)

Le prochain événement matériel mondial de Xiaomi est prévu pour le 14 septembre. Il devrait clôturer la série Mi 11T. Il pourrait y avoir d’autres surprises. Avant le jour J, Xiaomi a fait une autre annonce et une grosse annonce. Comme Samsung et Google (ainsi que OnePlus, Vivo et HMD Global), Xiaomi proposera également trois mises à jour majeures du système d’exploitation Android (et quatre ans de correctifs de sécurité) pour certains appareils. Auparavant, cela se limitait à deux mises à jour Android majeures.

Il y a quand même un hic. Pour l’instant, cette prise en charge logicielle étendue sera limitée à la prochaine série Mi 11T uniquement, la société “évaluant actuellement la possibilité d’apporter le système Android étendu et les services de mise à niveau de sécurité à davantage d’appareils Xiaomi”. Il n’y a pas de mot ou de clarté sur si (et quand) les appareils Xiaomi existants et futurs, y compris ceux de son portefeuille Redmi (et Poco) auront le même niveau de support logiciel.

“Avec l’amélioration continue apportée au matériel des smartphones, le cycle de vie d’un smartphone s’allonge progressivement, ce qui signifie que les utilisateurs ne sont pas tenus de remplacer leurs smartphones aussi fréquemment”, a déclaré le responsable des produits et de la technologie de Xiaomi, ajoutant qu’après avoir reçu un support étendu, ” les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser leurs appareils actuels pendant une période plus longue et de profiter des dernières fonctionnalités.

Il s’agit d’une stratégie quelque peu similaire à ce que fait HMD Global avec ses téléphones Nokia de la série X. Vivo va encore plus loin en accrochant tous les prochains modèles premium de la série X lancés après juillet 2021 dans son cycle de support prolongé.

Samsung règne en maître lorsqu’il s’agit de prendre en charge la plus large gamme de smartphones et de tablettes Galaxy avec trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android. Il est intéressant de voir Samsung étendre la prise en charge logicielle à sa gamme de téléphones Galaxy A de milieu de gamme et ne pas la limiter à ses produits haut de gamme.

Cela dit, il existe un débat en cours dans le monde sur le fait que les équipementiers devraient faire encore plus. L’Union européenne a proposé que toutes les entreprises offrent jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité pour leurs appareils. Cela ne veut pas dire que cela ne se produit pas déjà. Apple propose au moins quatre ans de mises à jour majeures à tous ses iPhones. iOS 15, qui est la dernière version d’iOS qui devrait sortir de la version bêta dans les semaines à venir, est proposé aux iPhones aussi anciens que l’iPhone 6s.

Pour ce que ça vaut, des entreprises comme Samsung améliorent leur jeu en matière de logiciels et il est agréable de voir d’autres suivre. Espérons que Xiaomi offrira bientôt un peu plus de clarté sur tout cela. Étant la marque de smartphones numéro un sur des marchés comme l’Inde, les attentes de l’entreprise sont toujours très élevées.

Nous ne savons toujours pas si Xiaomi lancera la série Mi 11T en Inde, mais assurez-vous de regarder cet espace pour notre couverture complète de toutes les annonces Mi 11T et Mi 11T Pro dans les jours à venir.

