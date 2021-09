Xiaomi serre et Samsung répond en abaissant l’une de ses tablettes les plus puissantes de près de 300 euros avec un coupon de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Après le lancement de la Xiaomi Mi Pad 5, Samsung a baissé le prix de sa Galaxy Tab S7, clairement rivale de la tablette chinoise par les fonctionnalités et désormais aussi par le prix.

Depuis de nombreuses années, Samsung domine clairement le secteur des tablettes Android. A distance de l’iPad, c’est vrai, mais pratiquement sans concurrence dans d’autres marques de grande envergure, donc leurs Galaxy Tab ont régné sans opposition, même si cela vient de changer.

L’arrivée de la Xiaomi Mi Pad 5, une tablette assez puissante et aussi relativement bon marché, a obligé Samsung à réagir, et c’est fait ! En ce moment dans Amazon, par exemple, a considérablement réduit son Samsung Galaxy Tab S7 seulement 460 euros grâce à un bon de réduction.

Avec Snapdragon 865+, un écran QHD 11″ et un stylet S Pen inclus, cette tablette Samsung se démarque par ses propres mérites comme l’une des meilleures tablettes Android de 2021.

Il était déjà en vente pour 560 euros, mais maintenant ils ont activé ce coupon d’une valeur de -100 € qui s’applique à l’édition de capacité 128 Go, c’est donc un vrai prix d’aubaine.

Avec un écran QHD+ et un Snapdragon 865+ comme processeur, on peut dire que c’est l’une des tablettes Android les plus puissantes du moment, surpassant même le Mi Pad 5 de Xiaomi, qui a aussi de bons arguments en sa faveur, bien que juste désormais son prix est plus élevé, puisqu’il reste à 499 euros sans offre intermédiaire.

Il est livré avec le stylet Samsung Galaxy S Pen inclus, le stylet qui vous aidera à prendre des notes manuellement, ce que les autres marques ne font pas et qui vous oblige à passer par la boîte.

À la fois pour jouer et pour travailler, son écran de 11 pouces est parfait, et en plus des services mobiles Google, vous pouvez exécuter absolument n’importe quelle application ou jeu, même Microsoft xCloud, un système qui promet beaucoup.

Sa dalle atteint 120 Hz, ce qui est assez perceptible aussi bien en regardant des films et des séries qu’en jouant à des jeux.

Pour aggraver les choses, comme vous le devinez sûrement, la livraison est gratuite avec ou sans compte Amazon Prime. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez toujours en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit, vous aurez ainsi votre achat chez vous beaucoup plus rapidement.

