Xiaomi surprend les locaux et les étrangers avec son nouveau produit : un robot

in

10/08/2021 à 18h30 CEST

Xiaomi a annoncé aujourd’hui son nouveau robot, celui surnommé CyberDog, un robot quadrupède de Open source conçu pour que les développeurs « s’appuient dessus » et créent des applications. La machine, qui ressemble à une version plus robuste du Boston Dynamics Spot, est un exemple clair des connaissances que Xiaomi a acquises en robotique, y compris ses servomoteurs brevetés.

Le robot fonctionne sur une version du Jetson Xavier NX de NVIDIA, qui est considéré comme le plus petit supercalculateur d’IA au monde. Pour ce qui est de pouvoir découvrir le monde, CyberDog dispose de 11 capteurs sur son corps, y compris des capteurs tactiles et à ultrasons, des caméras et un GPS pour vous aider « interagir avec leur environnement ».

Xiaomi dit que Cette technologie est suffisamment performante pour permettre à CyberDog de suivre son propriétaire et d’éviter les obstacles. Il est également capable d’identifier la posture et de suivre les visages humains, ce qui vous permet de sélectionner et de suivre les personnes d’un groupe.

Au lieu de le vendre comme un produit de vente générale, la société publiera pour l’instant 1 000 de ces travaux d’ingénierie aux “fans de Xiaomi, ingénieurs et passionnés de robotique pour explorer conjointement l’immense possibilité de CyberDog”. Cela sera facilité par une communauté open source, hébergée par Xiaomi, qui pourra être suivie de la construction d’un laboratoire de robotique pour tracer la voie des « innovations futures ».