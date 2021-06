Xiaomi surprise: le nouveau Redmi Note 8 (2021) fait ses débuts avec une offre sur Amazon Prime Day | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a étonnamment renouvelé l’un de ses plus grands succès de ces dernières années, le Redmi Note 8, qui a une nouvelle version avec quelques améliorations. Il apparaît en prévente uniquement le Prime Day et avec une réduction de prix.

Xiaomi continue de mettre de plus en plus de téléphones en vente en 2021, bien que certains d’entre eux surprennent plus que d’autres, sinon à cause de leur prix ou à cause de leurs spécifications car ils sont absolument inattendus, et l’un d’entre eux est disponible à partir d’aujourd’hui.

C’est le Redmi Note 8, mais pas celui que nous connaissons et qui a triomphé il y a quelques années, mais une version revitalisée pour 2021. Il est déjà en prévente sur Amazon juste le Prime Day, date à laquelle il arrive avec une réduction de prix Cela le laisse à 129 euros.

Il rivalise pratiquement de prix avec d’autres terminaux Xiaomi plus récents, tels que le Redmi Note 10, il est donc surprenant que la marque le ressuscite pour 2021, bien que d’un autre côté, le Redmi Note 8 ait été presque avec une totale probabilité l’un des meilleurs -vente de mobiles de Xiaomi tout au long de son histoire.

Les changements sont nombreux, même s’ils touchent principalement le processeur, qui fait un bond important en termes de puissance en intégrant les Mediatek Helio G85, beaucoup plus adapté à l’époque.

Oui, il conserve à 100% le design original, avec du verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière, très fin et léger et disponible en trois couleurs différentes : noir, bleu et blanc.

L’un des inconvénients les plus évidents est que Il n’a pas de puce NFC pour les paiements mobiles, comme la version originale du Redmi Note 8 n’en avait pas.. En 2021, c’est quelque chose qui est presque indispensable pour de nombreux utilisateurs, et son utilisation est devenue très populaire ces dernières années.

Par conséquent, pour beaucoup de gens, ce sera sans aucun doute une meilleure option de parier sur le Redmi Note 10, qui en ce Amazon Prime Day tombe également à 159 euros. Comme il n’y a pas de différence de prix, l’avantage de l’offre de prévente Redmi Note 8 (2021) est fortement réduit.

