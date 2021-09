Xiaomi taquine la série phare Mi 11T avant son lancement

in

Xiaomi a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau produit phare abordable qui pourrait donner aux meilleurs téléphones Android de Samsung et OnePlus une course pour leur argent. Le téléphone devrait faire ses débuts lors d’un événement de lancement mondial le 15 septembre et sera probablement le successeur du Mi 10T Pro de l’année dernière.

Nous vous promettons que ce sera un moment passionnant pour vous tous ! Réservez la date, ne manquez pas! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu – Xiaomi (@Xiaomi) 23 août 2021

Selon une vidéo publiée par la chaîne YouTube vietnamienne The Pixel la semaine dernière, le Mi 11T Pro arrivera avec un chipset Qualcomm Snapdragon 888 et un écran AMOLED 120 Hz. Garder les lumières allumées sera une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 120 W identique à celle du Mi 10 Ultra et du Mi Mix 4.

Aux côtés du Mi 11T Pro, Xiaomi devrait également annoncer le Mi 11T vanille avec un chipset MediaTek Dimensity 1200 et un écran OLED 120 Hz. Le téléphone serait également doté d’une configuration à trois caméras avec un appareil photo principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un capteur télémacro avec zoom 3x.

Les téléphones de la série Mi 10T de l’année dernière se sont avérés très populaires auprès des consommateurs sur des marchés tels que l’Inde et l’Europe, grâce à leur matériel impressionnant et à leurs prix agressifs. Bien qu’il reste à voir si les téléphones de la série Mi 11T seront aussi abordables que leurs prédécesseurs, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils offrent un meilleur rapport qualité-prix que la série Mi 11.

Xiaomi a publié un nouveau teaser sur sa page Twitter, faisant allusion à la prise en charge “HyperCharge” de 120 W pour le prochain 11T Pro.

En septembre, nous remettons le projecteur sur une série d’appareils phares et plus encore ! 2021.9.15|20:00 GMT+8#XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/pf0IyiH7ZK – Xiaomi (@Xiaomi) 5 septembre 2021

Le teaser affirme également que la série 11T sera “les appareils les plus étonnants” de Xiaomi à ce jour.