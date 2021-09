Xiaomi taquine NFC Pay Strap, le considère comme l’avenir des paiements sans contact

Reddy n’a mentionné aucune date de lancement dans son tweet, mais a annoncé que le Xiaomi NFC Pay Strap sortirait bientôt.

Xiaomi a annoncé le NFC Pay Strap qui permettra les paiements sans contact. Le bracelet utilisera la technologie de communication en champ proche (NFC) pour activer le processus.

La société chinoise a également annoncé qu’elle s’était associée à trois banques et commerçants comme partenaires initiaux. Cependant, il n’a pas confirmé s’il associerait à l’avenir d’autres banques et commerçants comme partenaires. Xiaomi n’a pas non plus mis trop d’informations à disposition sur le NFC Pay Strap.

Raghu Reddy, directeur commercial de Xiaomi, a tweeté à propos du prochain NFC Pay Strap, que la société a présenté comme «l’avenir des paiements sans contact» au Global FinTech Festival. Reddy n’a mentionné aucune date de lancement dans son tweet, mais a annoncé que le Xiaomi NFC Pay Strap sortirait bientôt.

Aujourd’hui, nous avons annoncé notre entrée dans l’AVENIR DES PAIEMENTS SANS CONTACT au Global Fintech Festival. Ravi d’annoncer que nous lancerons bientôt les sangles Xiaomi NFC Mi Pay. Travailler avec @RuPay_npci, RBL & Zeta pour y arriver. Restez à l’écoute. pic.twitter.com/5yD2eywhPO – Raghu Reddy (@RaghuReddy505) 28 septembre 2021

Reddy a mentionné que la sangle de paiement Xiaomi NFC fonctionnerait avec RBL Bank, RuPay et la plate-forme fintech Zeta et l’application propriétaire Mi Pay de Xiaomi. Le tweet partagé par Reddy ne montre que l’image d’un bracelet de montre connectée estampillé du logo NFC.

Le géant chinois de la technologie a lancé en Inde son populaire Mi Band 6 lors de l’événement virtuel Smarter Living 2022 d’août. Le Mi Band 6 est livré avec un écran tactile AMOLED plein écran de 1,56 pouces, offrant une densité de pixels de 326 ppi et une luminosité maximale de 450 nits. Xiaomi a déclaré que le groupe durerait jusqu’à quinze jours avec une seule charge. Le bracelet est également résistant à l’eau 5ATM et est livré avec un port magnétique pour une charge rapide.

La connectivité Bluetooth v5 sur le Mi Band 6 lui permet de se connecter de manière transparente avec les appareils iOS et Android. Le bracelet de fitness comprend également plusieurs capteurs qui peuvent aider à surveiller la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang (SpO2) et le suivi du sommeil pour surveiller les cycles de sommeil, les siestes et la qualité de la respiration du sommeil.

