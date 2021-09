Xiaomi teste un “mode pur” dans MIUI pour restreindre les applications de chargement latéral

in

Xiaomi teste un nouveau mode d’installation du système appelé « Mode pur » pour restreindre le chargement latéral des applications Android sur MIUI. La fonctionnalité optionnelle est conçue pour améliorer la sécurité des téléphones Xiaomi.

Le chargement latéral des applications est depuis longtemps l’une des fonctionnalités les plus souhaitables de l’écosystème Android. C’est l’une des choses les plus importantes qui distingue la plate-forme de l’iOS d’Apple, qui permet uniquement aux utilisateurs d’installer des applications via l’App Store officiel de l’entreprise. Cependant, la pratique de charger des applications sur les appareils Android n’est pas sans risques. L’installation d’un mauvais APK peut entraîner l’atterrissage de logiciels malveillants sur votre téléphone Android. Pour éviter que cela ne se produise, Xiaomi testerait une nouvelle fonctionnalité pour MIUI appelée « Mode pur ».

Selon ITHome, Xiaomi recrute actuellement des bêta-testeurs internes pour le mode pur de MIUI. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de bloquer le chargement latéral d’applications Android sur leurs téléphones Xiaomi. Une fois activé, les utilisateurs ne pourront pas installer d’APK à partir de sources non officielles et de référentiels d’applications. Le mode pur peut également être désactivé à tout moment.

Dans une introduction à la version bêta de Pure Mode, Xiaomi écrit que 40% des APK téléchargés sur ses téléphones ne passent pas son audit de sécurité. Pendant ce temps, 10 % des téléchargements sont reconnus comme des applications à risque.

L’objectif principal du nouveau mode est de prévenir les risques causés par les téléchargements accidentels d’APK, les mauvaises opérations et les installations en arrière-plan. Cela donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur les applications qu’ils choisissent d’installer sur leurs téléphones et garantira qu’ils obtiennent volontairement ces applications de sources légitimes.

On ne sait pas quand le nouveau Pure Mode fera son apparition officielle sur MIUI. Pour l’instant, il semble que les tests bêta seront limités à la Chine. Nous mettrons à jour cet article quand et si nous en entendons plus sur Pure Mode.