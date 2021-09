Xiaomi teste un nouveau “mode pur” dans MIUI pour lutter contre les logiciels malveillants | La technologie

Xiaomi travaille en « mode pur » pour le système d’exploitation utilisé par ses mobiles afin d’offrir une plus grande sécurité.

Même si vous faites attention, il y a des chances que votre mobile ait installé une application indésirable qui consomme sa batterie ou soit directement un malware. Cette circonstance se produit constamment et dans Xiaomi, ils veulent l’arrêter pour que leurs mobiles soient plus sûrs et durable.

Comme vous le savez sûrement, les mobiles Xiaomi fonctionnent avec le système d’exploitation MIUI qui démarre à partir d’Android et qu’ils s’adaptent aux appareils de la marque. Cela leur permet une utilisation plus polyvalente et de mettre en œuvre leurs propres nouveautés. L’un sur lequel ils travaillent s’appelle le Mode pur et se concentre sur l’arrêt de l’installation accidentelle d’APK et de logiciels malveillants.

Dans Android Authority, ils publient qu’il a été détecté dans une version bêta de MIUI et qu’il peut être activé à tout moment dans le but que l’utilisateur a plus de contrôle sur les applications qui sont téléchargés.

Xiaomi a un large catalogue de mobiles en Espagne et nous les avons tous compilés, également classés par gamme de prix, du moins cher au plus cher.

Xiaomi rapporte dans la version bêta de Pure Mode que 10 % des applications couramment téléchargées présentent un risque de quelques sortes. Cela peut être pour des problèmes de sécurité mobile ou de confidentialité. Analyser et bloquer toutes les applications malveillantes est un travail presque sans fin, c’est pourquoi cette fonction est utilisée.

Lorsque le mode est activé, il demande à l’utilisateur quelle application doit être installée et il y a un contrôle afin qu’il soit obtenu auprès de sources autorisées et toujours sur une base volontaire, qui n’est pas ajouté au mobile sans en connaître la circonstance.

On ne sait pas pour le moment si cela impliquera une limitation de son utilisation. L’ajout d’une option similaire peut sembler une mesure logique et nécessaire, mais en la qualifiant de Mode Pure, il est possible que supposons un sacrifice.

Pour le moment, les tests bêta n’ont lieu que en Chine, cela peut donc prendre du temps pour arriver Par ici. Nous serons au courant de toutes les nouvelles à cet égard, mais pour l’instant tout semble plutôt positif.