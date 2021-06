Xiaomi travaille sur un téléphone phare 2022 avec un appareil photo 200MP

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Xiaomi travaille apparemment sur un téléphone avec un appareil photo 200MP et le silicium phare de 2022. Le téléphone serait également doté d’un écran à double courbure avec une découpe perforée.

Xiaomi a été la première entreprise à lancer un smartphone 108MP lorsqu’elle a lancé le Mi Note 10 fin 2019, augmentant considérablement la mise en mégapixels. Depuis, nous avons vu Samsung et plusieurs autres sociétés proposer des appareils photo 108MP sur leurs téléphones, mais personne n’a encore dépassé ce stade.

Maintenant, Weibo leaker Digital Chat Station a affirmé que Xiaomi travaillait sur un téléphone avec un appareil photo principal de 200MP, utilisant l’emoji de lapin pour désigner Xiaomi. Consultez le message traduit automatiquement ci-dessous.

Le leaker a également affirmé que ce nouvel appareil utilisera la plate-forme SM8450, et ce devrait être le successeur de Qualcomm Snapdragon 888 qui sera utilisé dans de nombreux produits phares en 2022. Le pronostiqueur vétéran Evan Blass a divulgué les spécifications du nouveau chipset plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’il offrira un processus de fabrication de 4 nm, un GPU Adreno 730 et un FAI Spectra 680.

Sinon, Digital Chat Station note que le nouvel appareil aura un écran à double courbure avec une découpe perforée. Ils ajoutent dans un commentaire de suivi qu’il est trop tôt pour déterminer à quelle famille d’appareils appartient ce nouveau téléphone.

Néanmoins, nous jouerons à un jeu d’attente avec des caméras 200MP sur smartphones. Nous n’avons pas vu une énorme amélioration de la qualité d’image en général avec les appareils photo 108MP, et nous avons en fait vu des marques adopter des capteurs 48MP et 50MP qui offrent des pixels plus grands et des tailles de capteur similaires par rapport aux capteurs 108MP.