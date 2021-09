Xiaomi TV gratuite avec le nouveau Mi 11T que vous pouvez désormais réserver en Espagne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Lorsque vous achetez un mobile, la chose normale est qu’ils vous donnent un étui, des écouteurs, un chargeur… El Corte Inglés vous offre un téléviseur 32 pouces.

Les Xiaomi Mi 11T C’est le dernier mobile haut de gamme de l’entreprise, présenté il y a tout juste 4 jours. Nous l’avons déjà essayé et nous vous faisons part de nos impressions ici.

Vous pouvez désormais réserver le Xiaomi Mi 11T à El Corte Inglés, avec la livraison gratuite. Il coûte 599,90 euros, et En cadeau, vous recevez un téléviseur Xiaomi Mi TV P1 de 32 pouces.

Ce téléviseur a un prix de vente conseillé de 289 eurosdonc c’est beaucoup. Il s’agit du téléviseur Xiaomi 32 pouces avec résolution HD et Android TV avec Netflix, YouTube, Disney +, Prime Video, etc. Idéal pour placer dans une chambre ou une cuisine et regarder vos séries préférées, ou pour connecter la console Nintendo Switch.

Quant au mobile, qui au final c’est ce qui nous intéresse, c’est le petit dernier de Xiaomi, niché dans le haut de gamme de 2021.

Il a Processeur propriétaire Dimensity 1200 Ultra de 6 nanomètres qui atteint le 3 GHz dans chaque noyau. est accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La L’écran AMOLED de 6,67 pouces a un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, avec un échantillonnage de 480 Hz et une luminosité de 800 nits. A une résolution FullHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec protection Gorilla Glass Victus.

La section caméras est spectaculaire, avec un capteur principal de 108 mégapixels avec ouverture f/1.75 et stabilisation électronique, un grand angle est de 8 Mpx f/2.0 avec un angle de vue de 120º, et le télémacro f/2.4 qui se concentre de 3 à 7 centimètres et fait un grossissement 2x de ce que nous avons devant nous. C’est quelque chose que nous avons vu dans d’autres Xiaomi et qui donne de très bons résultats.

La caméra frontale a 16 Mpx.

La batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge rapide de 65 W. A aussi Connexion 5G, WiFi 6, NFC et Bluetooth 5.2.

