Xiaomi TV Stick 4K est là avec télécommande et Android 11

TL;DR

Le Xiaomi TV Stick 4K apparaît désormais sur le site mondial de l’entreprise. Avec le support 4K, une télécommande et Android 11, son concurrent le plus proche est le propre Chromecast de Google avec Google TV. Xiaomi n’a pas encore fourni d’informations sur les prix et la disponibilité.

Xiaomi n’a peut-être pas ses smartphones dans les magasins nord-américains, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas présent ici. Ses streamers multimédias – en particulier le Xiaomi Mi TV Stick – ont été très populaires.

Maintenant, une suite à ce produit est officielle. Le Xiaomi TV Stick 4K (notez la chute de « Mi » du nom) est répertorié sur le site Web mondial de Xiaomi (h/t Android TV Guide). Il montre à quoi ressemble l’appareil et présente ses spécifications et ses fonctionnalités.

Xiaomi TV Stick 4K

Comme on pouvait s’y attendre, la principale caractéristique de l’appareil est la prise en charge 4K. Le Mi TV Stick a atteint un maximum de 1080p, ce qui en vaut donc la peine pour les personnes équipées de téléviseurs 4K.

L’appareil est également livré avec une télécommande physique, qui ressemble à celle fournie avec le Mi TV Stick. L’imagerie suggère qu’il aura des boutons Netflix et Amazon Prime Video prédéfinis, mais ceux-ci pourraient être modifiés pour différentes régions. La télécommande dispose également d’un bouton Google Assistant dédié pour émettre des commandes vocales.

Voir également: Les meilleurs appareils de streaming multimédia que vous pouvez acheter

Google Assistant est à bord grâce à Android 11 livré avec le Xiaomi TV Stick 4K. De toute évidence, Android 12 est là maintenant, mais même le streamer multimédia de Google ne l’a pas encore.

En parlant de cela, le concurrent le plus proche de ce nouveau streamer est cet appareil Google, le Chromecast avec Google TV. L’ensemble de fonctionnalités, la prise en charge des codecs et les logiciels sont tous étroitement alignés.

Traditionnellement, Xiaomi sape la concurrence avec ses prix. En tant que tel, nous nous attendons à ce que cet appareil soit beaucoup moins cher que le Chromecast à 50 $ avec Google TV. Combien moins cher et où et quand vous pourrez en obtenir un, cependant, reste un mystère pour le moment. Restez à l’écoute, car nous sommes sûrs que Xiaomi annoncera cette information sous peu.

commentaires