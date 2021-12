Xiaomi TV Stick 4K : le pari puissant de Xiaomi pour concurrencer Chromecast et Fire TV | La technologie

Sa version précédente avait la limitation que sa résolution de sortie était en FullHD. Avec cette nouvelle version en 4K et avec Dolby Vision, cela devient l’une des propositions les plus intéressantes du marché.

Le Xiaomi TV Stick 4K qui a été annoncé aujourd’hui, ressemble beaucoup au modèle original. Cependant, la société chinoise a souhaité investir tous ses efforts dans l’amélioration de la puissance et de la résolution ainsi que quelques petits ajustements esthétiques, par rapport au modèle précédent.

Et le fait est que l’augmentation de ses avantages est donnée grâce à quelques améliorations petites mais intéressantes par rapport à la génération précédente : le codec AV1, une technologie qui permet compresser les vidéos et les images pour qu’elles occupent moins de taille tout en conservant la même qualité, Prise en charge de Dolby Vision, DTS-HD et Dolby Atmos, ce qui nous garantira une excellente restitution sonore.

Les dimensions vont de 9,24 cm et 28,5 ga 10,68 cm et 42,8 g. L’alimentation pour l’utiliser se fait à nouveau par un port microUSB.

Se référant à Résolution 4K, fondamentalement, cela nous permettra d’apprécier plus de détails sur le contenu que nous voyons (si nous le comparons avec sa version précédente).

Le dispositif avoir encore une télécommande Bluetooth avec commande vocale intégrée et que, grâce à sa connectivité, nous pouvons contrôler la télévision depuis n’importe quel endroit. Il peut être connecté à n’importe quel téléviseur avec une sortie HDMI et comprend Chromecast intégré.

Une autre des grandes nouveautés que ce nouveau stick intègre est le logiciel, il dispose déjà de la dernière version de Android TV 11 pré-installé, avec des applications comme Netflix, YouTube et Amazon Prime Video. A doubler la RAM et la même capacité de stockage interne que le précédent, 8 Go.

Le Xiaomi Mi TV Stick 4K a été présenté sur le site de Xiaomi, mais pour l’instant il n’y a pas de prix ni de disponibilité , car pour le moment il n’a été présenté qu’officiellement, sans donner plus de détails. Cependant, il est fort possible que son arrivée en Espagne soit l’année prochaine.