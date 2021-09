Xiaomi va abandonner la marque ‘Mi’ sur les produits en Inde, voici pourquoi

Redmi et Poco continueront quant à eux de fonctionner tels quels malgré cette transition. (Image : .)

Xiaomi devrait retirer la marque Mi pour ses futurs produits en Inde, conformément à l’annonce mondiale de la société. Cela signifie qu’à l’avenir, tous les produits de la marque Mi seront plutôt livrés avec la marque “Xiaomi”. Ceux qui gardent une trace le savent, cela a déjà plus ou moins commencé car les modèles Mi NoteBook récemment lancés portent tous le logo Xiaomi.

Lire aussi | Xiaomi s’engage à trois mises à jour majeures du système d’exploitation Android sur certains appareils, mais il y a un hic

Avec cette décision, Xiaomi vise à unifier la présence de sa marque dans le monde et à combler l’écart de perception que les gens pourraient avoir entre ses multiples sous-marques.

“Notre objectif est d’avoir une présence unifiée”, a déclaré Jaskaran Singh Kapany de Xiaomi India dans une déclaration préparée, ajoutant “avec ce nouveau changement de logo, nous envisageons de combler le fossé de perception entre notre marque et nos produits”.

La marque Mi remonte à 2010, année de création de Xiaomi. Le premier produit à porter la marque Mi n’était même pas un produit matériel comme un téléphone ou quelque chose du genre. C’était un logiciel, en fait. Plus précisément, c’était MIUI. Au fil des ans, la société s’est penchée sur plusieurs catégories de produits allant des stylos à bille aux smartphones et ordinateurs portables haut de gamme. La marque a fait ses débuts en Inde il y a sept ans avec le Mi 3.

Au fil des ans, Xiaomi a continué à proposer des produits à des prix encore plus agressifs, se diversifiant vers Redmi et récemment vers la marque Poco. Depuis le tout début, la marque Mi propose des produits haut de gamme dotés d’une technologie de pointe. Alors que Xiaomi regarde de nouvelles frontières après avoir conquis des marchés comme l’Inde et l’Europe, une identité de marque distincte et claire est indispensable et il n’est donc pas surprenant que quelque chose comme cela se produise maintenant.

Plus tôt dans l’année, la société avait légèrement rafraîchi le logo de sa marque et cela restera en place car la marque de l’entreprise continuera d’être représentée par ce nouveau logo « Mi ». Tous ses produits Mi, cependant, seront appelés produits Xiaomi. Redmi et Poco continueront quant à eux de fonctionner tels quels malgré cette transition.

