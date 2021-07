Xiaomi vend également un rasoir : il est en vente sur Amazon Espagne et il est étonnamment bon marché | La technologie

in

Xiaomi vend pratiquement de tout et de plus en plus de produits de cette marque sont disponibles en Espagne, certains surprenants, sans rien avoir à voir avec la téléphonie mobile.

Bien que Xiaomi soit une marque avec beaucoup d’expérience dans pratiquement tout ce qui a trait à l’électronique, au-delà de certains secteurs, elle n’a pas osé amener tous ses appareils et produits en Occident, bien que certains magasins les importent en masse pour les vendre en Espagne et autres pays.

Le succès est écrasant, d’où le constructeur devient progressivement de plus en plus encouragé. L’un de ces gadgets Xiaomi qui sont officieusement disponibles en Espagne est son rasoir. Oui, vous avez bien lu : Xiaomi a un rasoir que vous pouvez acheter pour moins de 30 euros sur Amazon Espagne.

Ce rasoir a trois lames, est étanche et est chargé avec un câble de type C. C’est l’un des accessoires les plus récents de Xiaomi en Espagne.

Le prix est vraiment compétitif, battant presque toute la concurrence, même certaines des marques les plus reconnues du secteur. En outre, la livraison est nationale et gratuite, vous n’aurez donc pas à attendre des semaines ou il y a des surprises sous forme de suppléments, et il est envoyé directement depuis l’Espagne.

Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez le recevoir en 24 à 48 heures, mais si ce n’est pas le cas, vous avez la possibilité de vous inscrire au mois d’essai gratuit pour accélérer la livraison.

Ce rasoir a trois lames circulaires en métal et est complètement étanche, vous pouvez donc l’utiliser sous la douche sans problème. Ces lames sont interchangeables et les recharges sont également en vente sur Amazon.

Xiaomi a un large catalogue de mobiles en Espagne et nous les avons tous compilés, également classés par gamme de prix, du moins cher au plus cher.

Avec la technologie 360º, il s’adapte au contour pour faciliter le rasage. De plus, il est chargé par USB Type C, vous pouvez donc même utiliser le chargeur mobile si vous partez en voyage pour toujours avoir une batterie.

Ce n’est pas le seul rasoir de la marque asiatique, bien que ce soit le seul qui soit vendu importé dans notre pays. Il existe de nombreux autres accessoires Xiaomi curieux qui ont également atteint l’Occident de cette manière.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.