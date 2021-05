Xiaomi veut que votre été soit bien meilleur avec son nouvel anti-moustique intelligent | La technologie

Cet anti-moustique intelligent vous protégera de ces insectes tout au long de l’été.

L’arrivée de l’été apporte non seulement du beau temps, des vacances et la plage, mais aussi les heureux moustiques, insectes qui attaquent généralement lorsque nous dormons, et qui peuvent provoquer des irritations cutanées, à moins que vous n’ayez les bonnes armes pour les combattre.

Xiaomi pensez à votre bien-être, et ils viennent de se lancer dans le crowdfunding Youpin, votre nouvel anti-moustique intelligent Mijia, qui est une version améliorée par rapport à celle qu’ils ont publiée l’année dernière. Bien que l’appareil de l’année dernière ait lancé la connectivité Bluetooth, cette nouvelle version ne l’accompagne pas seulement, mais aussi avec la commande vocale XiaoAI.

Comme ils utilisent de nombreux agents anti-moustiques, utilisez la trifluraline. La trifluraline est un produit artificiel utilisé comme herbicide, et c’est l’un des plus largement utilisés au monde.

Ce nouveau répulsif a un temps effectif de 1080 heures avant de s’évaporer dans son intégralité, il peut donc être utilisé pendant environ quatre mois et demi et environ huit heures la nuit. De cette façon, vous serez protégé des moustiques pendant tous les mois chauds.

Le fabricant chinois affirme qu’il convient pour un espace d’environ 28 m², vous pouvez donc l’installer dans n’importe quelle pièce pour vous protéger aussi longtemps que vous le jugez approprié.

Mais c’est un appareil intelligent, et est livré avec deux modes d’alimentation. Il peut être alimenté par deux piles AA courantes mais également par un câble USB de type C qui peut être connecté à n’importe quelle source d’alimentation compatible. En incorporant un ventilateur, il est capable de favoriser une volatilisation uniforme de l’herbicide dans toute la pièce.

Mieux encore, lorsque le répulsif est utilisé dans le mode source de limitation du port USB-C, il permet le contrôle vocal de XiaoAI. Évidemment, il prend également en charge la connexion au smartphone via Bluetooth. Nous pouvons régler la minuterie via le téléphone mobile et également vérifier la quantité restante de l’herbicide sans avoir à l’ouvrir.

L’appareil peut être acheté dès maintenant dans le financement collectif de Youpin pour seulement neuf dollars à l’échange, et une fois qu’il sera disponible sur le marché, son prix recommandé sera de 11 dollars.