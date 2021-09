Xiaomi veut remplacer votre smartphone par ses lunettes connectées sous Android

Que souhaitez-vous savoir

Xiaomi a présenté son premier concept de lunettes intelligentes. Les lunettes intelligentes Xiaomi sont dotées d’une technologie d’imagerie de guide d’ondes optique MicroLED avancée. Les lunettes intelligentes fonctionnent sous Android et prennent en charge l’assistant vocal XiaoAI de l’entreprise.

Xiaomi a dévoilé un appareil portable intelligent fonctionnant sous Android qui peut afficher des notifications, prendre des photos, passer des appels téléphoniques, naviguer et bien plus encore. Cependant, comme l’a confirmé Lei Jun, PDG de Xiaomi, les lunettes intelligentes Xiaomi sont un concept technologique.

Les lunettes intelligentes Xiaomi utilisent la technologie d’imagerie MicroLED pour obtenir une forme très similaire aux lunettes ordinaires. Xiaomi dit avoir choisi MicroLED plutôt que OLED car la technologie offre une densité de pixels plus élevée et une structure plus simple qui permet un affichage plus compact et une intégration d’écran plus facile.

La puce d’affichage des lunettes intelligentes Xiaomi ne mesure que 2,4 mm x 2,02 mm, chaque pixel individuel étant dimensionné à 4 m. Xiaomi affirme que la solution d’affichage monochrome ultra-efficace peut atteindre une luminosité maximale de 2 millions de nits pour garantir qu’elle peut être clairement visible même en plein soleil.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Xiaomi

Contrairement aux lunettes intelligentes Facebook Ray-Ban Stories récemment lancées, les lunettes intelligentes de Xiaomi ont été conçues comme un appareil portable intelligent indépendant capable de faire la plupart des choses que les meilleurs téléphones Android peuvent faire. Xiaomi dit que les lunettes sont équipées d’un total de 497 composants, dont une batterie, des modules Wi-Fi et Bluetooth et un pavé tactile.

Source : Xiaomi

Les lunettes sont alimentées par un processeur Arm quad-core et disposent d’un appareil photo 5MP intégré. En plus de prendre des photos, l’appareil photo peut être utilisé pour traduire du texte sur des photos lorsque vous voyagez. À l’aide d’un algorithme de traduction propriétaire et du microphone intégré, les lunettes intelligentes Xiaomi peuvent même transcrire l’audio en texte avec des traductions en temps réel.

Étant donné que les lunettes ne sont qu’un “concept technologique”, Xiaomi ne les vendra pas au public. Cependant, le concept suggère que la société a de grands projets pour l’espace portable AR.

Cadres Amazon Echo (2e génération)

Les cadres Echo d’Amazon sont des lunettes audio intelligentes qui offrent un accès mains libres à l’assistant vocal Alexa de l’entreprise. Ils peuvent être utilisés pour écouter de la musique, contrôler votre maison intelligente, accéder aux dernières nouvelles, passer des appels, etc.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Éclaire ceci

Nous mettons en lumière les meilleurs produits Yeelight

Yeelight a pris de l’importance au cours des dernières années, la marque soutenue par Xiaomi proposant une large gamme de solutions d’éclairage domestique intelligent. Si vous souhaitez vous lancer dans l’éclairage domestique intelligent et que vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars, Yeelight est un excellent point de départ.