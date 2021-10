Xiaomi veut vous aider à mieux respirer à la maison avec votre nouvel appareil intelligent | La technologie

Mijia Smart Dehumidifier 22L est le nouveau lancement de Xiaomi, un appareil qui s’ajoute à son catalogue domestique.

Nous l’avons répété maintes fois, mais c’est de plus en plus vrai : dans Xiaomi, vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez. La société ne s’arrête pas avec son intention de mettre de nouveaux appareils sur le marché et le dernier qui a été entendu est le Mijia Déshumidificateur Intelligent 22L.

Pour le moment, il ne sera vendu qu’en Chine, bien que on s’attend à ce qu’il atteigne le marché international dans quelques mois. Comme vous l’avez peut-être imaginé, il s’agit d’un déshumidificateur pour la maison ou toute entreprise qui rejoint le catalogue des appareils intelligents.

C’est une entreprise qui possède déjà des déshumidificateurs de haute qualité, mais Xiaomi souhaite également proposer son alternative avec un équipement pour collecter l’humidité de l’environnement intégré à Xiaomi Home.

Guide d’achat avec tout ce qu’il faut savoir pour choisir un purificateur d’air : à quoi ils ressemblent, quels types existent et quels sont les modèles les plus intéressants.

Le déshumidificateur intelligent Mijia 22L a été annoncé via le financement participatif de Youping et il a un design minimaliste avec des petites roues en bas et un écran OLED en haut. Il implémente également quelques boutons pour l’utiliser manuellement, bien que cela puisse également être fait depuis l’application mobile.

Le déshumidificateur a un Capacité de 4,5 litres et différentes fonctions au choix selon le moment, comme la possibilité de contrôler l’humidité aux niveaux souhaités ou de la placer dans une pièce avec des vêtements humides pour aider à contrôler l’environnement.

Nous indiquons ce qui est annoncé Quoi de 22 litres pour pouvoir retenir cette humidité en 24 heures et il a un mode de fonctionnement très silencieux qui n’atteint que 35,5 dB.

Le fonctionnement via Xiaomi Home est son point fort. Après avoir connecté l’humidificateur au WiFi, vous pouvez configurer, programmer ou activer à distance via mobile.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce déshumidificateur n’a pas encore rejoint le catalogue que nous avons en Espagne et n’est vendu qu’en Chine pour le moment. Quant à son prix, sur son site internet il est pour 1 299 yuans, soit environ 175 euros pour changer.