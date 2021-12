Xiaomi veut vous faire oublier le balai et la serpillère avec ce robot aspirateur avec serpillère, et pour moins de 300 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs aspirateurs robots du moment est celui de Xiaomi, le Mop Pro, qui possède une vadrouille que vous pouvez utiliser à la fois sèche et humide.

Petit à petit, le catalogue de Xiaomi en Espagne s’est agrandi avec de nouveaux appareils, notamment des téléphones portables, mais aussi avec des accessoires pour la Smart Home qui rendent la firme asiatique présente dans pratiquement tous les domaines.

Il existe plusieurs aspirateurs robots à vendre dans notre pays, l’un d’entre eux a récemment été réduit en prix sur Amazon. Nous parlons de Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro de couleur noire, qui ne coûte que 272 euros.

Comme son nom l’indique, c’est un robot multifonctionnel, avec aspiration mais aussi avec une vadrouille humide et sèche, c’est-à-dire qu’en plus d’aspirer il lave aussi.

Aspirateur robot serpillière Xiaomi avec navigation LDS intelligente. Il a une puissance d’aspiration de 2100 Pa et 3 modes de nettoyage.

C’est un modèle qui au-delà du prix, qui en dessous de 300 euros peut être considéré comme très compétitif, présente également des prestations dignes du haut de gamme.

Par exemple, il dispose de 12 capteurs de précision qui rendent la navigation précise, avec une carte virtuelle que vous pouvez consulter dans votre application, répartir entre les pièces et identifier d’éventuels obstacles.

Avec une puissance d’aspiration de 1 200 Pa, il peut éliminer toutes sortes de particules et de saletés, même les plus tenaces. Non seulement cela, mais il est également parfaitement adapté pour éliminer les poils d’animaux, même pour passer l’aspirateur sur les tapis et les vadrouilles.

Nous avons préparé le guide définitif si vous souhaitez acheter un aspirateur robot qui garde la maison propre, vous trouverez ici tout ce que vous devez prendre en compte.

Dans l’application Xiaomi Mi Home, vous pouvez contrôler votre robot, activer le nettoyage à distance et même programmer l’activation ou la désactivation de ce modèle, ainsi que d’autres aspirateurs robots Xiaomi déjà disponibles en Espagne.

Comme d’habitude chez Amazon, la livraison est gratuite depuis l’Espagne et partout dans la péninsule, que vous ayez ou non un compte Prime, bien que si vous en avez un, vous pouvez avoir votre commande au préalable chez vous, l’un des avantages Prime les plus importants.

Si vous ne l’avez pas, la meilleure chose à faire est d’en profiter dès maintenant pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans permanence.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.