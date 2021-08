Xiaomi veut vous pénaliser pour avoir utilisé des batteries non originales dans leurs smartphones | La technologie

Il est probable qu’à l’avenir votre téléphone Xiaomi vous avertisse que vous utilisez une batterie tierce.

L’un des éléments les plus sensibles de nos smartphones est la batterie, une batterie qui perd de son efficacité au passage des charges et, il est fort probable, que nous devrons la changer au fil des années, surtout si nous voulons avoir un appareil qui ça dure longtemps.

Et à ce moment-là, lors du remplacement de la batterie, il arrive un moment où l’on a le doute de mettre une batterie officielle ou tierce dessus, avec une différence de prix considérable qui peut changer notre décision.

Mais si tu as un téléphone Xiaomi, peut-être que cette option n’existe pas, et il est beaucoup plus recommandé de mettre une batterie officielle dans un service agréé. Et c’est que, comme ils le soulignent dans XDA, la version 5.6.0 de l’application Mi Security a récemment été lancée, qui offre des paramètres de charge et un entretien de la batterie.

Eh bien, en enquêtant, ils ont découvert que Xiaomi affichera un avertissement, il ralentira même la vitesse de charge, si le système d’exploitation détecte qu’une batterie non autorisée a été installée dans l’appareil. Dans cet avertissement, vous pouvez lire que “la batterie du téléphone ne doit être remplacée que par un fournisseur de services agréé et que l’utilisation d’une batterie non autorisée peut endommager l’appareil”.

« Cet appareil était équipé d’une batterie intégrée qui ne doit être remplacée que par un fournisseur de services agréé. Remplacer la batterie ailleurs peut endommager cet appareil. L’utilisation de batteries non autorisées peut faire gonfler et surchauffer la batterie. Cela peut également provoquer un incendie ou d’autres dangers. Soyez conscient de l’utilisation de piles non autorisées », soulignent-ils.

En tout cas cet avertissement Il semble qu’il ne s’adresse qu’au marché chinois, et plus précisément à des appareils tels que Mi 9, Mi 10 et Mi 10 Pro, mais la question reste de savoir s’il sera étendu à d’autres marchés comme l’Europe et à de nombreux autres appareils de la firme chinoise.

Il semble que Xiaomi suivra la voie d’Apple, qui utilise déjà une fonctionnalité similaire, qui avertit les utilisateurs si la batterie de leur iPhone n’a pas été installée par un technicien certifié. Dans ce cas, sur les iPhones, l’avertissement est déclenché par un microcontrôleur qui ne peut être configuré que par un technicien autorisé.

Xiaomi utiliserait cette stratégie, d’abord sur le marché chinois, pour effrayer l’utilisateur d’accepter des réparations par des tiers et également pour protéger ses propres appareils, qui pourraient être affectés par leur fonctionnement avec des batteries non officielles.