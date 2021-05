Xiaomi vient de dépasser Apple en Europe grâce à une croissance impressionnante

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Canalys rapporte que Xiaomi a dépassé Apple pour prendre la deuxième place en Europe.Apple est toujours en avance sur Xiaomi en Europe de l’Ouest, note la société de recherche.Oppo a cependant enregistré la croissance la plus impressionnante parmi les cinq premiers joueurs.

Les rapports sur les smartphones du premier trimestre 2021 ont été récemment publiés, et ils montrent tous que Xiaomi mordille les talons d’Apple pour la deuxième place en termes de part de marché mondiale. Maintenant, au moins une entreprise de suivi a révélé que Xiaomi avait déjà dépassé la société de Cupertino dans une région cruciale du champ de bataille.

Selon les informations du premier trimestre 2021 de Canalys (h / t: Redmi GM Lu Weibing sur Weibo), Xiaomi a dépassé Apple en Europe pour prendre la deuxième place dans la région derrière Samsung. Plus précisément, Xiaomi représenterait une part de 23% de la région contre 19% pour Apple. La société de suivi a ajouté que Xiaomi avait enregistré une croissance de 85% d’une année sur l’autre en Europe par rapport aux 22% d’Apple.

Il convient de noter que Xiaomi est un nouvel entrant en Europe et offre en grande partie des téléphones à petit budget qui génèrent du volume. Pendant ce temps, Apple est présent en Europe depuis plus d’une décennie maintenant et s’en tient en grande partie au segment haut de gamme. Mais cela représente toujours une victoire majeure pour Xiaomi, car l’Europe est l’un des nombreux marchés clés des smartphones. La marque chinoise a également poussé plus d’appareils haut de gamme ces derniers temps, nous devrons donc voir comment cela porte ses fruits.

Canalys a également précisé que Xiaomi était toujours derrière Apple lorsque vous réduisez le périmètre à l’Europe occidentale, représentant 17% de part de marché contre 25% d’Apple. Il est donc clair que l’Europe de l’Est est responsable d’une tonne de la croissance de Xiaomi dans le contexte européen élargi.

Un autre point intéressant à retenir de ces graphiques est que Huawei est actuellement en chute libre majeure en raison des sanctions américaines. La société est désormais classée cinquième avec 3% de part de marché en Europe et en Europe occidentale, juste derrière Oppo, quatrième. En fait, Oppo a enregistré une croissance de 153% et 197% respectivement. On ne sait pas si cette croissance est due à l’entrée relativement récente d’Oppo en Europe, au déclin de Huawei ou à d’autres facteurs.

Pensez-vous que Xiaomi dépassera Samsung pour la première place en Europe? Faites-nous savoir via le sondage ci-dessous.

