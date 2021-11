Xiaomi vient de lancer le jouet intelligent parfait pour votre chat | La technologie

Grâce à cette boule intelligente avec des lumières LED, vous pouvez surprendre votre chat.

Xiaomi a toujours créé une multitude d’appareils électroniques tels que des téléphones portables, des tablettes ou même d’autres éléments technologiques plus curieux tels que des serrures intelligentes ou des vélos d’appartement, mais ils sont également spécialisés dans nos animaux de compagnie avec une série de jouets qui rendront leur vie beaucoup plus amusant.

Ainsi, la dernière invention Xiaomi pour nos chats est surprenante, sous la forme de deux petites boules en plastique intelligentes que l’on peut contrôler par télécommande grâce à une application dédiée via notre téléphone portable.

Ce produit est né du crowdfunding de Youpin, et s’appelle Peluche Pie Smart Pet, et il s’agit de deux balles en plastique jointives qui ont des comportements différents pour attirer l’attention de notre chat.

Ce jouet pèse 49g et est fabriqué en plastique ABS haute résistance et PVC avec une combinaison de couleurs selon les goûts. Ce qui rend cette balle spéciale, c’est qu’elle dispose d’une connectivité Bluetooth et qu’une fois associée à notre appareil mobile, nous pouvons contrôler le mouvement en faisant tourner la balle de gauche à droite et en se déplaçant dans différentes directions.

Cependant, il dispose de trois modes différents que nous pouvons gérer via l’application Xiaomi Home tels que le mode de rotation continue où il se déplace constamment sans aucun sens, un Mode manuel afin que nous puissions le manipuler à volonté via l’application et un mode d’alerte.

Le mode alerte est particulièrement intéressant, car il semble apprendre des interactions avec le chat pour changer de couleur et de mouvement. En ayant différentes lumières LED de différentes couleurs, cela attire l’attention du chat.

Il dispose d’une batterie de 300 mAh pour nous permettre quelques heures de plaisir avec le chat, et ses lumières LED sont vertes, rouges et bleues.

Le produit a un coût de 69 yuans, environ 10 euros à changer, et vous pouvez l’acheter importé via les canaux de vente autorisés.