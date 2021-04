Xiaomi vise à attaquer le segment des jeux mobiles avec le prochain Redmi K40 | La technologie

Nous connaissons déjà le nom du nouveau terminal de jeu Redmi, il s’appellera K40 et il arrivera sous peu avec des spécifications qui en feraient un appareil capable d’exécuter n’importe quel jeu.

Les terminaux de jeu sont conçus pour offrir les meilleures performances possibles pour les utilisateurs, ils ont quatre piliers: écran, batterie, son et puissance. Des sections aussi importantes que les caméras ou le design sont presque en arrière-plan, car ce qui est décisif, c’est qu’elles sont capables de faire face à n’importe quel jeu ou application qui leur est présenté.

Actuellement, il existe plusieurs entreprises qui ont une branche de terminaux conçus pour la plupart des joueurs, donc Il est normal que Redmi veuille se faire une niche dans cette catégorie de produits. Ils ont fait l’annonce au sein du réseau social chinois Weibo, ce qu’ils ont montré était un petit GIF dans lequel on voit un morceau, juste un morceau de l’arrière du terminal, juste là où les caméras sont placées.

Bien que l’image ne reflète pas le terminal dans toute sa splendeur, elle nous donne quelques informations. La première chose que nous voyons est qu’il aurait trois caméras arrière, le placement serait vertical et encapsulé dans le même module de caméra. De plus, il existe un bouton coulissant dans le pur style de OnePlus et qui, éventuellement, sert à activer le mode de jeu.

Cet appareil ferait partie de la famille K40 en Chine et que nous pourrions connaître sous le nom de POCO dans la péninsule ibérique. Ce serait le premier appareil de jeu de Redmi, mais pas le premier de Xiaomi. Vous devez regarder en arrière et vous rappeler de vous souvenir du requin noir.

Il est probable qu’ils aient décidé de faire ce pari grâce au fait que de nombreuses entreprises parient sur ces équipes. Nous l’avons vu avec Lenovo et son Legion Phone Duel, bien que la société la plus établie dans la fabrication de terminaux de jeu soit Asus. Le ROG Phone 5, que nous avons récemment examiné, est la quatrième génération d’appareils de jeu et un rival auquel le K40 devra faire face.

C’est ce que je demande à un mobile de jeu, des appareils qui devraient se démarquer par leur puissance, mais aussi des logiciels spéciaux qui font la différence.

Nous n’avons pas beaucoup de données sur les spécifications du K40, bien qu’arrivant avec le slogan du jeu, le sien serait de monter un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144Hz, un processeur de dernière génération, une batterie haute capacité et un son qui accompagne l’expérience de jeu.

La date fixée pour sa présentation est le 27 de ce mois, il ne faudra pas longtemps pour connaître tous les détails de ce nouveau terminal. Il serait présenté en premier en Chine et il faudrait attendre de voir s’il atteindrait nos côtes.