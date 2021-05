Xiaomi vous permettra d’augmenter instantanément la mémoire RAM de votre mobile … par simple pression d’un bouton | La technologie

Tous les mobiles ont une quantité fixe de RAM. Et si vous pouviez l’augmenter «comme par magie», simplement en changeant une option du système d’exploitation?

Il s’avère que votre mobile Xiaomi ne dispose que de 2 Go de RAM, mais vous souhaitez essayer un jeu qui a besoin de plus de mémoire. Ou vous souhaitez garder plusieurs applications ouvertes pour les utiliser en même temps, mais la RAM de votre mobile ne le permet pas.

La mémoire RAM il est primordial de permettre d’utiliser plusieurs applications en même temps ou de gérer des fichiers vidéo très volumineux, ou des jeux puissants. Mais a une limite physique, en fonction des puces mémoire installées. Ou peut être pas?

Xiaomi pourrait travailler sur une nouvelle fonction de sa couche MIUI, qui permet Augmentez la mémoire RAM des mobiles Xiaomi, simplement en touchant un bouton. C’est ainsi que le développeur Kacper Skrzypek l’a découvert, comme indiqué sur Twitter:

Mise à jour: je viens de réussir à activer ce menu sur mon téléphone. Il n’est officiellement pris en charge par aucun téléphone Mi publié pour le moment (nécessite 2 accessoires pour fonctionner). 1 Go est configuré pour un test par moi-même. pic.twitter.com/AfhTnTX3vA – Kacper Skrzypek (@kacskrz) 28 avril 2021

Skrzypek est un traducteur MIUI non officiel, alors habituez-vous à étudier le code et découvrez de temps en temps de nouvelles fonctionnalités.

Comme nous le voyons dans la capture du tweet, une nouvelle fonction MIUI, la couche Android des téléphones Xiaomi, permettra d’augmenter la mémoire RAM des mobiles Xiaomi en utilisant l’espace de stockage.

En d’autres termes, utiliser la mémoire de stockage interne comme RAM. Si vous avez un mobile avec 2 Go de RAM et 30 Go de stockage gratuit, vous pouvez utiliser 2 Go de stockage comme RAM, par exemple, et vous auriez un mobile de 4 Go avec 28 Go d’espace libre.

Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, la puissance est garantie dans ce mobile, qui a également NFC et une charge rapide à 33W, entre autres.

C’est une vieille astuce utilisée depuis des décennies sur PC. Mais avant de sauter de joie, sachez que, bien sûr, cette solution a pas mal de limites.

Le principal est que la mémoire de stockage est infiniment plus lente que la RAM. Vous aurez plus de mémoire, mais les applications qui l’utilisent fonctionneront beaucoup plus lentement. Dans le cas de jeux d’action ou d’applications avec beaucoup de mouvement, ils peuvent être injouables.

Mais c’est une solution d’urgence valable si vous devez utiliser une application qui nécessite plus de mémoire que celle de votre mobile, ou alors garder plus d’applications ouvertes en même temps, entre autres choses.

Pour le moment, on ne sait pas quand Xiaomi proposera officiellement cette option. Les téléphones comme le nouveau Xiaomi Mi 11 n’en ont pas besoin, mais ce sera sûrement une option bienvenue dans la gamme d’entrée.