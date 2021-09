Xiaomi vous propose de cuisiner en famille avec Mi Rice Cooker

C’est le nouveau cuiseur à riz intelligent de Xiaomi avec contrôle de la température.

La cuisine suscite des passions, mais beaucoup d’entre nous n’aiment que la partie où il faut manger et remplir sa « récolte ». Et c’est que ceux d’entre nous qui, par paresse ou manque de motivation, ne développent pas notre talent culinaire latent, nous devons nous donner un petit coup de main pour préparer nos plats préférés, et c’est là qu’intervient ce cuiseur à riz Xiaomi Mi.

Cuisiner en famille

La préparation des repas peut être une activité amusante si chaque membre de la famille apporte sa contribution, et cette cuisinière Xiaomi le rend assez facile : elle offre des commandes intuitives, une facilité d’utilisation, des poignées de sécurité, un système de cuisson à induction… Et oubliez les maux de tête qui les quantités donnent : que si un quart et demi de ceci, une partie de cela pour chaque moitié de ceci… Rien de tout cela. My Rice Cooker est déjà conçu pour préparer des repas en famille, et si vous souhaitez préparer quelque chose individuellement, il vous suffit de réduire la quantité.

Il comprend un système de contrôle de la température qui permet de le régler facilement pour s’assurer que la vaisselle n’est ni galvaudée ni brûlée, mais qu’elle ne met pas trop de temps à être prête.

Nous vous encourageons à le connaître en profondeur sur le site Web de Xiaomi, où vous le trouverez en vente au prix recommandé de 99,99 €.