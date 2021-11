Xiaomi vs Huawei: leurs moniteurs sont à prix égal maintenant qu’ils sont en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez besoin d’un moniteur pour travailler à la maison, il existe deux modèles assez bon marché. Ils proviennent de Huawei et Xiaomi et ont des caractéristiques assez similaires.

Il y a une vie au-delà des téléphones portables, heureusement pour Huawei, qui malgré ses problèmes avec Google et Android est toujours très présent sur le marché espagnol grâce à toutes sortes d’appareils, des montres aux écouteurs en passant par les moniteurs et les PC.

Il est en concurrence directe avec d’autres entreprises technologiques du secteur, comme Xiaomi, avec parfois une note assez proche en termes de prix, et cela se vérifie actuellement avec les deux moniteurs que ces marques vendent. Il s’agit du Huawei AD80 à 99 euros sur Amazon et du Xiaomi Mi Monitor 1C qui coûte exactement le même prix.

Moniteur FullView 23,8 pouces certifié TÜV Rheinland 5,72 mm pour le confort des yeux. Résolution FullHD de 1 920 x 1 080 pixels. Avec réglage de l’inclinaison et support de montage VESA.

Ce n’est pas un hasard s’ils ont le même prix, et les caractéristiques des deux sont pratiquement identiques où que l’on regarde, tant pour la dalle que pour la taille – 23,8 pouces dans les deux cas – et les connexions.

Amazon vend les deux pour 99 euros avec la livraison gratuite depuis l’Espagne en seulement 1 à 2 jours. C’est un prix qui sera conservé encore plusieurs jours, au moins jusqu’à la fin du Cyber ​​Monday lundi prochain, une offre « drag » du vendredi précédant le Black Friday.

Moniteur Xiaomi low cost avec un excellent rapport qualité/prix. Il possède un écran IPS de 23,8 pouces avec une résolution FHD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 6 ms. Il possède des ports HDMI et VGA.

Avec panneau IPS antireflet et connecteur HDMI, ainsi que des cadres ultra-fins, ces deux moniteurs sont bon marché et idéaux pour travailler à la maison, quelque chose de plus en plus courant dans le monde.

Ils ne se targuent pas d’un taux de rafraîchissement trop élevé, puisqu’ils restent à 60 Hz, largement suffisant pour fonctionner mais loin de ce qui commence à devenir un standard dans le secteur des jeux, par exemple 120 Hz.

Si vous pouvez investir un peu plus, il est sûrement conseillé de passer directement à un modèle panoramique, parfait pour visualiser plus de données en un seul coup d’œil.

