Xiaomi Watch Color 2, c’est la nouvelle montre Xiaomi qui arrivera le 27 septembre | La technologie

Le catalogue de montres intelligentes de Xiaomi est sur le point de recevoir un nouveau modèle. Nous parlons de la Xiaomi Watch Color 2, qui sera officialisée le 27 septembre et nous savons déjà à quoi ressemble son design.

Lundi prochain, le 27 septembre, un événement de lancement de Xiaomi aura lieu en Chine et nous connaissons déjà deux des produits phares.

L’un d’eux sera le Xiaomi Civi, un nouveau mobile au design attrayant et frappant, et l’autre sera la Xiaomi Watch Color 2, la nouvelle génération de smartwatch que nous avons rencontrée au début de l’année dernière et qui sur le marché mondial est connue sous le nom de Xiaomi Mi Watch.

Pour réchauffer les moteurs de la présentation, la marque nous a offert en avant-première sa nouvelle montre connectée. Il l’a fait via son profil sur le réseau social chinois Weibo, où il a publié l’affiche promotionnelle qui montre le design de la Xiaomi Watch Color 2.

Comme vous pouvez le voir sur les images, la nouvelle génération de smartwatch Xiaomi conserve la même ligne de design que son prédécesseur. L’appareil a une sphère circulaire avec deux boutons physiques à l’extrême droite, bien qu’on apprécie que ces boutons soient désormais plus fins et plus discrets.

Dans l’affiche, nous pouvons voir deux finitions. Ils ont tous deux un cadran et un bracelet assortis, un en noir et un en blanc. Xiaomi a confirmé que ce ne seront pas les seules options disponibles et souligne qu’au total, il y aura six couleurs différentes au choix, qui peuvent être combinées avec plus de 200 sphères différentes.

À part nous montrer l’apparence de l’appareil et ces données liées à la conception, la société n’a révélé aucune des caractéristiques de la Xiaomi Watch Color 2 et nous ne pouvons pas extraire plus d’informations de l’affiche.

Pour le moment, nous ne savons pas ce que la nouvelle montre Xiaomi va nous offrir, et en l’absence de rumeurs, tout indique que l’appareil aura de légères améliorations par rapport à la génération précédente.

Nous n’aurons pas à attendre plus longtemps pour connaître tous les détails de la Watch Color 2 de première main. Ce lundi, il accompagnera le Xiaomi Civi sur scène, et la présentation du casque Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro est également attendue avec d’autres produits.