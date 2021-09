Ximena Duque avoue avoir souffert de stress et d’anxiété à cause des réseaux sociaux

Ximena Duque est l’une des célébrités les plus actives sur les réseaux sociaux. C’est là que l’on en apprend plus sur sa vie personnelle et sur le quotidien qu’elle vit avec son mari, Jay Adkins, ses filles, Luna et Skye, et son premier-né Cristan Carabias. À travers ses publications, elle partage également ce qu’elle ressent face aux situations qu’elle traverse en tant que femme d’affaires, maman et influenceuse. Et c’est précisément cette dernière étape qui lui a causé des crises de stress et d’anxiété comme il n’en avait jamais ressenti auparavant.

© @ ximenaduqueXimena Duque a ouvert son cœur pour avouer à quel point il est difficile de gérer les sentiments causés par les médias sociaux

La nuit et depuis le jardin de sa maison à Miami, la femme d’affaires a raconté dans une série de stories Instagram les réflexions qu’elle a eues ces derniers jours. « J’ai été un peu absent ici parce que, vraiment, j’ai beaucoup travaillé… Je suis très concentré, très concentré sur ce que j’ai à faire. Mis à part le fait que Skye nous a offert des nuits que vous ne pouvez pas imaginer. Pas quand il est né », a commenté Ximena.

“Bien que vous ne le croyiez peut-être pas, les réseaux sociaux produisent un peu de stress”, a-t-il déclaré. Pour elle, tenir ses abonnés au courant est aussi un travail. “Je veux en profiter quand je veux et comme je veux, sans pression sociale”, a-t-il ajouté, ce qu’il a fait petit à petit, car comme il l’a rapporté il y a des semaines, il a pris la décision de ne pas utiliser de filtres dans ses publications.

“Après avoir eu ma fille, je ne sais pas si c’était du post-partum, c’était couplé avec les séquelles de COVID-19, je traverse un processus dans lequel je suis déjà beaucoup mieux parce que je vais en thérapie, ça aide moi beaucoup pour parler, dialoguer avec quelqu’un et faire ressortir ce que l’on a à l’intérieur », a-t-il révélé sur la façon dont il contrôle les problèmes de santé mentale.

© @ ximenaduqueXimena a avoué qu’elle suit une thérapie, quelque chose qui l’a beaucoup aidée

« Beaucoup d’anxiété, beaucoup d’attaques de panique. Je n’ai jamais vécu une chose aussi terrible de ma vie. Et je ne le souhaite à personne. Vous avez l’impression que votre cœur va s’épuiser”, a-t-elle déclaré à ses fans, qui auraient pu s’identifier à elle.

Une vie plus calme

Bien que ce soient des moments difficiles, Ximena sait que cela fait partie du processus et essaie de profiter au maximum de chaque instant de sa vie. «Je vis la vie un peu plus lentement, profitant de chaque instant, de mon café du matin. Prendre mon temps de lecture, savourer chaque seconde et chaque minute en compagnie de ma famille et de mes enfants », a-t-il déclaré.

© @ximenaduqueLa femme d’affaires essaie de profiter de chaque instant de la vie sans prêter attention à ce que diront les gens sociaux