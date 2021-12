Ximena Navarrete a réussi à devenir mère après plusieurs tentatives infructueuses

Ximena Navarrete donne naissance à son premier bébé, il y a des photos !

Mercredi dernier, le 8 décembre, le ex Miss Univers Ximena Navarrete a donné naissance à sa première fille et a partagé quelques détails sur ses réseaux sociaux, ce qui a sans aucun doute ému bon nombre de ses abonnés.

Après des mois d’attente, mercredi dernier, l’ancienne Miss Univers Ximena Navarrete a donné naissance à sa première fille et a partagé quelques détails sur cet événement important pour elle.

Après plusieurs tentatives, le maquette Guadalajara a pu réaliser le rêve de devenir mère et elle et son mari Juan Carlos Valladares ont décidé que le bébé naîtrait à San Luis Potosí, d’où il est originaire.

La petite fille s’appelle Ximena, comme sa mère et pesait 3 970 kilogrammes et mesurait 52 centimètres.

Heureusement, tous deux se sont déclarés en bonne santé après la Naissance qui était attendu depuis longtemps.

Le bonheur du mannequin est tel qu’ils ont déjà présenté les premières photographies de la petite fille sur leurs réseaux sociaux.

Bienvenue ma fille ! Je t’aime de toute mon âme. Tout mon univers. Grace a Dieu. #XimenaValladaresNavarrete 3. 970 kilos d’amour pur ! », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Il convient de noter que pour Ximena Navarrete, devenir mère n’a pas été facile, car en 2018, elle a subi un avortement et même elle et son partenaire se sont séparés.

Cependant, maintenant, avec un traitement, ils ont de nouveau obtenu une grossesse et maintenant elle est dans la meilleure étape de sa vie.

Quelques heures avant la naissance du bébé, Ximena a elle-même utilisé ses réseaux sociaux pour célébrer le fait qu’elle avait atteint la 40e semaine de grossesse.

Et c’est que pour le mannequin, chaque semaine était un grand motif de joie, puisque comme nous l’évoquions plus tôt en 2018, elle a subi la perte d’un bébé et après un traitement et les conseils de spécialistes, elle a pu retomber enceinte.

Le chemin pour devenir mère n’a pas été facile du tout, cependant, ni elle ni son mari n’ont perdu la foi qu’ils y arriveraient un jour.

C’est assez fatiguant, la vérité est que ceux d’entre nous qui ont vécu cela savent que c’est un processus très fatiguant, mais comme je l’ai toujours dit, il y a de la lumière au bout du chemin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être fait, il faut donc être très patient », a-t-il révélé en direct sur ses réseaux.

D’autre part, lundi dernier, dans une dynamique de questions-réponses, le mannequin a partagé avec ses abonnés via les réseaux sociaux qu’au premier trimestre de sa grossesse, elle présentait une complication, qui s’est résolue sans aucun revers.

J’ai eu un hématome intra-utérin qui m’a fait saigner, cependant dans mon cas il s’agissait de me reposer quelques jours pendant que le saignement se produisait et c’est tout. J’ai entendu de nombreuses femmes dire que cela se produit et que leurs bébés naissent parfaits », a-t-elle déclaré.