Ximena Navarrete montre fièrement le visage de son bébé

Xiména Elle a essayé de mener une grossesse en douceur et reste extrêmement positive à ce sujet. Rappelons qu’après la perte sensible de son premier bébé en 2018, le mannequin a mis suffisamment de temps pour réessayer et, enfin, réaliser le rêve d’être maman.

Ce triste moment

L’ancienne Miss Univers a voulu partager cette triste partie de sa vie avec toutes ces femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes ou perdre leur bébé au milieu du processus de gestation. Pour Xiména C’étaient des moments de grande douleur et d’incertitude et elle n’a pas hésité à en parler avec ses followers et la presse afin d’aider d’une manière ou d’une autre ceux qui avaient besoin d’écouter.

Juan Carlos Valladares; Ximena Navarrete (José Luis González González)

Xiména a passé une grande partie de sa grossesse en Espagne, en compagnie de son mari Jean Charles. Jusqu’à présent, la ville ou le pays qu’ils choisiront pour la naissance de la fille est inconnu.