Ximena Navarrete révèle pourquoi elle a perdu son premier bébé

« Nous ne savions pas où aller, nous ne savions pas pourquoi ça ne frappait pas et ma réserve ovarienne était très diminuée. C’est le premier in vitro que j’ai fait, nous avons donc réussi le premier in vitro Dieu merci. C’est très difficile à vivre car il y a beaucoup d’incertitude, c’est une situation qui implique beaucoup de douleur, c’est la fatigue, c’est le médicament, c’est d’essayer un traitement, d’en essayer un autre, c’est pourquoi j’ai décidé que je dois en parler. Je n’ai pas de grossesse à haut risque ou quelque chose comme ça », a-t-elle expliqué.

Plus tard, l’ancienne Miss Univers a raconté l’amère expérience qu’elle a vécue avec la perte de son premier bébé. « Je suis tombée enceinte, j’ai perdu le bébé que j’attendais, c’était un garçon, je l’ai perdu à 15 semaines. J’ai fait une biopsie de ce bébé quand j’étais encore en vie et nous avons appris que ce que j’avais était une trisomie, une malformation génétique incompatible avec la vie, c’est-à-dire que le bébé ne pourrait pas naître, il ne pourrait pas respirer ».