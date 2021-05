Ximena Sariñana commence un nouveau départ – El Sol de México

L’Autódromo Hermanos Rodríguez a l’air complètement vide, pas une seule personne n’y entre à pied. La seule chose qui traverse ses couloirs sont les voitures, qui se rassemblent une à une au virage 4 pour attendre Ximena Sariñana.

Les filtres sanitaires partent de l’entrée. Enregistrement du code QR dans la première, application de gel dans la seconde, mesure de la température dans la troisième. À la fin du parcours, les participants sont placés avec leurs véhicules dans des sections individuelles, en respectant la distance saine, et bien sûr avec tous les masques faciaux à tout moment.

A 20h15, une vidéo apparaît sur les écrans de scène où Ximena réfléchit sur l’importance de vivre dans le présent, et “que nous ne nous soucions de rien, juste de ce qui se passe aujourd’hui”. Les premiers accords de “Qu’est-ce qu’il a?” ils sonnent immédiatement, et le chanteur apparaît sur scène vêtu d’un pantalon blanc et d’un chemisier rose, recouvert d’un manteau blanc “poilu”.

“Vous ne savez pas à quel point c’est incroyable d’être ici en train de chanter pour vous tous après un an et demi de ne pas être sur scène”, s’exclame-t-il à la fin de la chanson. “Que ce soit un nouveau départ pour tout le monde.” La présentation se poursuit avec des chansons telles que “I don’t know”, “Nothing is easy”, “Abandoned town”, “Coward” et “A no cry”, son dernier single.

Cette fois, il n’y a pas que des applaudissements, les ovations sont accompagnées du son des klaxons de voiture, que l’artiste décrit comme des «cornes d’amour». «Cela change la signification des cornes que j’ai dans ma tête», dit-il avec humour.

Pour se souvenir de l’époque de la pandémie, où nous n’interagissions que via Zoom, Ximena a fait un espace dans son répertoire pour chanter une reprise de “Monitor” de Volovan.

Pendant ce temps, entre les rangées de charrettes, les vendeurs marchent les vendeurs offrant des marchandises, et même avec un service beaucoup plus lent que d’habitude, d’autres offrent de la nourriture et des boissons (bien que l’alcool soit interdit pour ceux qui conduisent, qui portent un bracelet en or les identifiant comme désignés. Conducteurs).

Une heure et quart plus tard, “Sans toi, je ne peux pas être si mal” semblait marquer la fin du concert, mais Ximena avait encore l’énergie pour quelques chansons de plus, et elle est retournée sur scène pour chanter “Lo bailado . ” Les klaxons sonnaient sans arrêt, et avec un rire il a mentionné que “c’est le meilleur trafic qui puisse exister.”

Bien sûr, il n’a pas dit au revoir sans ajouter une touche de cumbia à la nuit avec “Mes sentiments” (une chanson qu’il avait initialement chantée en duo avec Los Ángeles Azules). Avant de dire au revoir, il a pris une gorgée de mezcal, et a demandé au public de reconnaître le travail de tous les musiciens et du personnel touchés par la pandémie, et en a profité pour renvoyer sa claviériste et choriste, Valeria Cox, qui a dit au revoir. au groupe lors de ce concert.

La soirée s’est terminée au rythme de “Vidas parallelas”, l’un de ses plus grands succès sorti en 2008.