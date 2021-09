XinFin et Tradeteq s’associent pour fournir une plate-forme de financement du commerce basée sur le NFT tokenisé »CryptoNinjas

Tradeteq, un fournisseur de données, de technologies et de logiciels pour le secteur du financement du commerce, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec eXchange inFinite (XinFin) basé à Singapour pour offrir des produits de financement du commerce tokenisés aux investisseurs institutionnels et a réalisé sa première transaction.

eXchange inFinite (XinFin) est un réseau de consensus de preuve d’enjeu délégué (XDPoS), permettant des ponts de relais hybrides, la finalité de bloc instantané et l’interopérabilité avec les normes de messagerie ISO20022, rendant le développeur d’architecture hybride de XinFin convivial.

Il s’agit de la première transaction complète de bout en bout suivant un ensemble unique de directives réglementaires et de normes de financement du commerce. La nouvelle offre utilise la technologie blockchain de XDC Network pour transformer les actifs de financement du commerce, qui sont reconditionnés et distribués par Tradeteq, en jetons non fongibles.

Les investisseurs institutionnels peuvent acheter et vendre ces jetons, qui représentent la valeur d’un actif hors chaîne. Cela donne aux détenteurs de jetons un droit légal à un actif ou à un ensemble d’actifs.

Le 20 septembre 202, la première transaction a été réalisée, avec la société de financement de factures Accelerated Payments en tant qu’initiateur d’actifs. Cette transaction établit la norme pour toutes les futures transactions de financement du commerce basées sur NFT et tokenisées, avec des initiateurs supplémentaires qui devraient se joindre au cours des prochaines semaines.

Afin d’assurer une migration transparente et sécurisée de ces actifs d’un produit hors chaîne vers un jeton en chaîne, Tradeteq et XinFin se sont associés à la fois à un dépositaire d’actifs hors chaîne traditionnel et à un dépositaire d’actifs numériques.

« Le financement du commerce est en pleine révolution et la finance décentralisée aura un rôle clé à jouer à l’avenir. Ce projet présente certains des travaux innovants entrepris par Tradeteq et ses partenaires afin de rester à la pointe de cette industrie en évolution rapide.

– Christoph Gugelmann, co-fondateur et PDG de Tradeteq

Le lancement de la plate-forme intervient au milieu d’un appétit croissant des banques et des investisseurs institutionnels qui cherchent à ajouter des actifs numériques à leurs portefeuilles, à développer des technologies de back-office et des solutions de conservation et à stocker en toute sécurité des jetons de sécurité numériques natifs et adossés à des actifs. Il s’est appuyé sur la participation d’entreprises, de banques, d’initiateurs et de dépositaires, et représente un pas en avant dans la tokenisation des produits à revenu fixe traditionnels et des billets d’investissement.