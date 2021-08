XinFin sélectionne Butterfly Protocol pour le système de nommage de domaine blockchain XDC » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Butterfly Protocol, une organisation autonome décentralisée (DAO) construisant un système de nommage décentralisé, et le réseau XDC, ont annoncé cette semaine que le Butterfly Protocol sera utilisé pour un système de domaine spécifique à la blockchain XDC.

Créé par XinFin, le réseau XDC est un réseau de consensus de preuve de participation déléguée (XDPoS) open source, qui permet des ponts de relais hybrides, une finalité de bloc instantanée et une interopérabilité avec les normes de messagerie financière ISO 20022. À propos du protocole Butterfly

Grâce à une subvention de XinFin, un système de registre blockchain sera créé qui permettra aux développeurs et aux utilisateurs de dApps d’enregistrer des domaines et d’utiliser un ensemble croissant d’outils open source pour développer un chemin d’URL standardisé vers les données et les processus.

En outre, pour accéder aux dApps conçus pour la blockchain XDC, l’initiative créera un nom de portefeuille lisible par l’homme et la possibilité de créer un accès à authentification unique dans l’écosystème dApp.

« Nous sommes ravis d’être un partenaire du réseau XDC. Le protocole Butterfly sera utilisé pour créer des domaines de premier niveau blockchain (bTLD) ; avec une blockchain connue pour son évolutivité, sa stabilité et ses coûts de transaction très bas. Cette avancée accélérera l’utilisation décentralisée du Web.

– Dana Farbo, responsable du partenariat pour le protocole Butterfly

Le réseau XDC est une blockchain hybride prête pour l’entreprise et est bien placé pour relier les systèmes existants à la technologie blockchain. De plus, le réseau XDC est compatible EVM, permettant l’interopérabilité avec Ethereum et des capacités avancées de contrat intelligent pour divers cas d’utilisation DeFi.

Domaines Blockchain

Les domaines de la blockchain sont de plus en plus acceptés avec un Internet décentralisé et un environnement informatique distribué en pleine croissance. De plus, le stockage de fichiers s’améliore avec le cloud hybride et les nœuds locaux ; fournir une infrastructure plus robuste pour gérer les demandes des sociétés axées sur les données. Un système de nommage décentralisé permet une utilisation et un accès faciles ; tout en offrant des niveaux de sécurité supplémentaires pour la prévention de la fraude.

