XinFin (XDC) atteint un nouvel ATH après de nouveaux partenariats et de nouvelles listes d’échanges Crypto nouveaux médias

L’adoption par les entreprises de la technologie blockchain est un objectif à long terme important de la communauté des crypto-monnaies, car l’intégration des monnaies numériques aux activités commerciales quotidiennes attirera de nouveaux utilisateurs dans l’écosystème et stimulera l’activité en chaîne.

Un protocole qui a gagné du terrain sur le front de l’adoption par les entreprises est XinFin Network (XDC), une solution de blockchain hybride prête pour l’entreprise spécialement conçue pour optimiser le commerce et la finance internationaux.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 0,0673 $ le 20 juillet, le prix de XDC a augmenté de 190% pour établir un nouveau sommet historique à 0,1952 $ le 21 août.

Graphique XDC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

L’ajout du réseau XDC à l’initiative TFD mondiale, la sortie de la solution de messagerie décentralisée LedgerMail et un écosystème croissant de partenaires et d’échanges de listes sont trois raisons de l’élan croissant derrière XinFin.

Adoption par un réseau commercial mondial

L’un des développements les plus importants pour le réseau XDC a été son ajout à l’initiative mondiale Trade Finance Distribution (TFD), un consortium d’initiateurs commerciaux, d’assureurs-crédit et de bailleurs de fonds institutionnels ayant pour mission de renforcer l’automatisation et la transparence dans la négociation d’actifs et la distribution des risques. .

XinFin XDC Network – un utilitaire de réseau fournissant une technologie de contrat intelligent pour produire des jetons cryptographiques – la première entreprise de blockchain à rejoindre l’initiative mondiale TFD.https://t.co/NaOaRGuhOZ pic.twitter.com/kTKEMmQfZp – ITFA (@ITFAworldwide) 23 août 2021

Selon André Casterman, président du comité Fintech de l’International Trade and Forfaiting Association (ITFA), l’ajout du réseau XDC « permet à l’organisation de combler la classe d’actifs de financement du commerce de 19 000 milliards de dollars avec tout type de bailleur de fonds grâce à la tokenisation et aux actifs numériques. . “

L’importance de cette intégration pour XinFin ne peut pas être surestimée car elle les associe à certaines des plus grandes institutions financières mondiales et à des fournisseurs de services de premier plan comme AIG, Santander Asset Management, ING Bank, la Chambre de commerce internationale, Standard Bank, Commonwealth Bank of Australia, Groupe Texel et Lloyds Bank.

L’objectif global de l’Initiative TFD est de créer un écosystème de financement du commerce plus robuste en définissant de nouvelles pratiques de marché basées sur la technologie et des spécifications de données de transaction pour aider à accroître l’accessibilité et la transparence des flux commerciaux.

LedgerMail devient la première solution de messagerie décentralisée au monde

Une autre raison de la montée en puissance de XDC est survenue après la sortie le 4 août de LedgerMail, «la première solution de messagerie décentralisée au monde», qui est alimentée par le réseau XDC.

La révolution industrielle 4.0 a officiellement commencé ! LedgerMail est maintenant LIVE ! https://t.co/iF1bMvAVgL@LedgerMail, soutenu par @XinFin_Official, a lancé la révolution de l’e-mail décentralisé en réinventant l’e-mail avec l’e-mail décentralisé ! Inscrivez-vous pour obtenir un accès GRATUIT et 10 $ XDC ! pic.twitter.com/Vb43p6sADO – LedgerMail (@LedgerMail) 4 août 2021

Selon le fil Twitter du projet, sa mission est de fournir « le plus haut niveau de sécurité, de confidentialité, de cryptage et de prévention des attaques par courrier électronique de manière décentralisée ».

La demande pour le service a démarré à plein régime avec un nombre total d’inscriptions dépassant les 50 000 au cours de la première semaine, et les nouveaux utilisateurs ont également reçu 10 XDC gratuits pour leur inscription.

Partenariats et listes d’échanges

L’adoption de XDC a également augmenté ces dernières semaines grâce en partie à de nouveaux partenariats pour le réseau ainsi qu’à plusieurs nouvelles listes d’échange.

L’un des partenariats les plus importants a été son intégration avec Shopping.io, un projet de commerce électronique qui permet aux utilisateurs de payer avec des crypto-monnaies pour des articles sur Amazon, eBay, Walmart et Etsy. En tant qu’avantage supplémentaire, les achats effectués à l’aide de XDC bénéficient d’une remise de 2 % et les utilisateurs qui détiennent également le jeton SPI natif de Shopping.io peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 12 %.

XDC s’est également associé à HAPI, un protocole de cybersécurité en chaîne pour les produits de finance décentralisée (DeFi) qui contribue à accroître la sécurité et à prévenir les tentatives de piratage.

Nous sommes ravis d’annoncer que le protocole HAPI sera intégré sur @XinFin_Official Le réseau XDC de XinFin est un protocole de blockchain hybride de premier plan conçu pour prendre en charge l’utilisation institutionnelle dans la tokenisation des actifs et la finance décentralisée. Détails ici : https://t.co/trZNwiq9tw — HAPI | Protocole de cybersécurité Onchain pour DeFi (@i_am_hapi_one) 17 août 2021

HAPI est un ensemble de contrats intelligents inter-chaînes intégrés aux produits DeFi et leur permettant d’atteindre un nouveau niveau de sécurité.

Plusieurs cotations récentes en bourse ont également profité à XDC, car un accès accru a entraîné une augmentation de son volume de transactions sur 24 heures. Il s’agit notamment de son ajout du 8 juillet à SimpleSwap et d’une intégration du 31 juillet avec Simplex.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.