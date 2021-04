Xisco Muñoz, héros ‘frelon’

26/04/2021 à 19:44 CEST

Tendez la main et embrassez le saint. Xisco Muñoz fait déjà partie de l’histoire de Watford. Les frelons ont obtenu leur promotion en Premier League anglaise un an après la relégation et deux jours plus tôt, après avoir battu Millwall (1-0) à Vicarage Road. C’était avec un penalty transformé par la sénégalaise Ismaila Sarr, la meilleure buteuse de l’équipe avec treize buts.

L’entraîneur de Manacori a pris les rênes de l’équipe il y a à peine quatre mois où il a enregistré des chiffres records. Watford était en dehors de la zone de promotion directe. Ils l’avaient en quatre points et la dynamique n’invitait pas à l’optimisme. L’entraîneur espagnol a ajouté 17 victoires en 25 matchs en Championnat. Numéros de Premier League.

Xisco a pris sa retraite en tant que footballeur en 2016 et il faisait partie de l’équipe d’entraîneurs de Vicente Moreno pendant son séjour à Nàstic de Tarragona. En janvier 2019, il revient au Dinamo Tbilissi, dirigé par Zaur Svanadze. En tant que joueur, il est devenu deux fois champion de la Ligue géorgienne et a été choisi comme meilleur joueur de la saison 13/14.

Il a pris les rênes de l’équipe peu de temps après et l’a menée à la conquête de la ligue après trois saisons vierges. Il n’est pas parvenu à un accord avec le conseil d’administration pour son renouvellement et a quitté l’équipe. Une brève parenthèse car il est revenu le 31 août 2020, à nouveau en tant qu’entraîneur et à nouveau pour devenir champion.

Il a ensuite signé pour Watford pour le ramener au premier ministre. Il accompagnera Norwich pour le moment. Les «canaris» se sont assurés de leur promotion il y a quelques jours et sont en tête du classement avec six points d’avance sur l’équipe de Xisco Muñoz. L’autre lieu de promotion dans la catégorie la plus élevée du football anglais sera déterminé par un tour de qualification entre ceux classés de la troisième à la sixième place, actuellement détenus par Brentford, Bournemouth, Barnsley et Swansea.