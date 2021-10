Xisco Munoz passe devant Nuno Espirito Santo et Ole Gunnar Solskajer pour devenir le premier manager de Premier League limogé de la saison 2021/22 alors que Watford se sépare de l’entraîneur-chef

in

Le manège du manager de Watford s’est poursuivi pendant la saison 2021/22 alors que Xisco Munoz a été limogé dimanche.

Munoz avait été à la tête du club pendant moins de 10 mois avant d’être relevé de ses fonctions.

.

Munoz est devenu la première victime managériale de la saison 2021/2

Watford est 14e de Premier League, à seulement sept matchs de la saison, et a perdu contre Leeds samedi.

Un communiqué du club disait : « Le Watford FC confirme que Xisco Muñoz a quitté son poste d’entraîneur-chef du club.

« Le conseil d’administration estime que les performances récentes indiquent fortement une tendance négative à un moment où la cohésion de l’équipe devrait s’améliorer visiblement.

“Les Hornets seront toujours reconnaissants à Xisco pour le rôle qu’il a joué dans l’obtention de la promotion de la saison dernière et lui souhaite bonne chance pour sa future carrière dans le football.

“Aucun autre commentaire du club ne sera disponible jusqu’à l’annonce imminente d’un nouvel entraîneur-chef.”

