XLM baisse de 3,4%, la pièce trouvera-t-elle un support à 0,3500 $ ? Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Stellar est baissière pour le jour où XLM/USD s’est négocié dans une fourchette quotidienne étroite de 0,3320 $ à 0,3470 $ Au moment de la rédaction, Stellar (XLM) se négocie à 0,3399 $.

Analyse des prix stellaires : analyse générale des prix

L’analyse des prix stellaires est baissière pour la journée après avoir subi une lente baisse par rapport à la hausse actuelle de 0,3487 $ au cours des derniers jours. Nous nous attendons à ce que cet élan se poursuive plus tard cette semaine. Par conséquent, XLM/USD se dirigera probablement vers la barre des 0,3200 $ ensuite.

Le marché des devises virtuelles évolue dans la zone baissière depuis deux jours. La majorité des pièces ont perdu de leur élan au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché Bitcoin et Ethereum ont perdu respectivement 1,79 et 2,02 %. Cependant, Solana, Dogecoin et Cardano ont gagné respectivement 11,00 pour cent, 1,00 pour cent et 6,95 pour cent. Faisant ainsi de Solana le gagnant le plus chaud de la journée

Mouvement de prix stellaire au cours des dernières 24 heures : le XLM/USD fait face à des baisses progressives

XLM/USD s’est négocié dans une fourchette quotidienne étroite de 0,3320 $ à 0,3470 $, indiquant ainsi une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a chuté de 21,45 % et s’élève à 616 millions de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale s’échange autour de 7,86 milliards de dollars, après une baisse de 2,75% sur le graphique en 24 heures.

Graphique XLM/USD sur 4 heures : XLM vise ensuite la barre des 0,3 800 $ ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir que l’action des prix Stellar continue de baisser, indiquant que nous pourrions voir une nouvelle baisse plus tard cette semaine.

L’action des prix stellaires a connu une dynamique haussière substantielle au cours des dernières semaines après l’établissement d’un support autour de la barre des 0,3000 $ après un retracement par rapport au sommet de 0,4100 $ au début du mois d’août.

XLM/USD a augmenté de près de 50% jusqu’à ce que la dynamique haussière diminue lentement et culmine légèrement en dessous de 0,4000 $. Étant donné que seuls des sommets légèrement plus élevés ont été atteints, les ours ont lentement commencé à reprendre la dynamique du marché et à récupérer une partie des gains.

Dans l’ensemble, cette évolution de l’action des prix indique une dynamique baissière à suivre plus tard cette semaine. Le prix Stellar atteindra probablement de nouveaux creux, le précédent record de 0,3500 $ offrant probablement un support.

Source : TradingView

Si XLM trouve et construit un support autour de 0,3500 $ et établit un autre plus bas plus élevé, nous pouvons nous attendre à ce que la pièce reprenne son rallye de presque un mois et vise la barre des 5 cents de dollar dans les prochains jours.

Au moment de la rédaction, Stellar (XLM) se négocie à 0,3399 $.

Analyse des prix stellaires : conclusion

L’analyse des prix stellaires est baissière pour aujourd’hui alors que le marché baisse par rapport au sommet local de 0,3500 $. À moins que XLM/USD ne trouve un support de prix solide pour soutenir un rallye imminent, nous nous attendons à une nouvelle baisse plus tard cette semaine.