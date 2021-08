XLM reçoit un choc énorme alors que les prix chutent à 0,34 $ Crypto new media

in

La dernière analyse de prix Stellar montre un changement majeur dans les tendances du marché. Après une énorme hausse, le prix baisse de manière choquante à 0,34 $. Les acheteurs conservent toujours l’avantage sur le marché, car le support continue d’être de 0,32 $.

L’analyse des prix stellaires indique un changement notable dans les tendances du marché, aujourd’hui. La valeur du prix, après avoir atteint une nouvelle hauteur, s’est abaissée à un nouveau plus bas à 0,34 $ selon l’analyse des prix de Stellar. L’analyse hebdomadaire, cependant, a vu des taureaux prendre les devants et porter la valeur de la pièce à 0,34 $. On peut en outre prédire que les niveaux de prix augmenteront car la ligne de tendance soutient le prix Stellar.

Analyse des prix stellaires : le graphique XLM/USD sur 1 jour promet un retour vers 0,34 $

L’analyse des prix Stellar sur une journée a observé une baisse soudaine des prix, face à la vague haussière en cours. La crypto-monnaie a surmonté la pression soudaine des ours et les niveaux de prix se sont améliorés à 0,38 $ aujourd’hui. On s’attend à ce qu’ils atteignent un nouveau sommet au-dessus du niveau de résistance s’ils continuent à sauter plus haut.

La moyenne mobile (MA) nous montre la valeur moyenne calculée au cours du mois, soit 0,35 $. La semaine dernière a aidé le prix à grimper, ce qui a également entraîné un score d’indice de force relative (RSI) inhabituellement élevé de 69,70.

Tableau des prix XLM/USD 1 jour. Source : TradingView

Comme la semaine dernière a connu une forte tendance haussière, la volatilité évolue également vers le côté haussier et augmente constamment. Les bandes de Bollinger s’étendent et la bande supérieure a atteint le niveau de prix de 0,39 $, tandis que la bande inférieure a atteint simultanément 0,23 $.

Graphique XLM/USD en 4 heures : le prix continue de baisser en dessous de 0,34 $ alors que la dynamique de vente s’intensifie

La progression de 4 heures XLM/USD signale une baisse importante de la valeur de la pièce à 0,348 $. Il y a eu un affrontement constant entre les taureaux et les ours aujourd’hui, alors que les niveaux de prix continuaient de fluctuer. La moyenne de la bande de Bollinger affiche une valeur de 0,34 $, avec une volatilité décroissante.

Cela laisse présager une future augmentation des prix, car la bande supérieure descend à 0,40 $ et la bande inférieure à 0,32 $. La moyenne mobile, en revanche, nous montre la moyenne collective de 0,382 $ dans le graphique en chandeliers.

Tableau des prix XLM/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Alors qu’un plus grand nombre de chandeliers rouges sont apparus aujourd’hui, le score RSI a baissé à 53,7. De plus, nous pouvons voir qu’à la fin, le SMA 50 a croisé le SMA 20, qui est un indicateur baissier majeur.

Tableau des indicateurs techniques XLM/USD. Source : TradingView

La tendance générale observée au cours de la journée a été neutre, car les acheteurs et les vendeurs se sont livrés une rude concurrence. Le résumé nous dit qu’un total de treize indicateurs sont au point d’achat, neuf au point neutre tandis que quatre sont au point de vente.

Les moyennes mobiles reflètent la progression de la valeur de la pièce pendant toute la journée et se situent vers le côté haussier. Il y a douze indicateurs sous la rubrique achat, un sous le neutre et deux sous le vendeur.

Les oscillateurs nous disent que les taureaux et les ours ont effectivement participé à rendre la tendance neutre. Il y a huit oscillateurs comme neutres, deux comme vendeurs et un comme acheteur.

Conclusion de l’analyse des prix stellaires

L’analyse des prix Stellar informe que la semaine dernière a été bénéfique pour la crypto-monnaie. La ligne de tendance à court terme, telle qu’observée sur les graphiques, est à la hausse.

Le score RSI de 70 est un signe positif pour les taureaux et encourage les acheteurs à acheter plus d’actifs et à augmenter la valeur de la pièce. Les sentiments du marché ont été partiels envers les taureaux, car le niveau de résistance a établi un nouveau sommet à 0,39 $.

