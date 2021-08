XML ferme l’action des prix contre 0,3609 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Stellar Lumens est légèrement baissière sur les 24 heures XML/USD s’est négocié avec une fourchette intrajournalière de 0,3499 $ à 0,3609 L’histogramme MACD indique de courtes barres rouges

L’analyse des prix de Stellar Lumens est légèrement baissière sur la session de 24 heures après avoir subi un retracement de 1,54% pendant la nuit. Les taureaux ont tenté de renverser un canal descendant au cours des dernières heures de la session d’hier avant de constater un rejet à 0,3602 $. Par conséquent, la pièce a ouvert le graphique journalier à un sommet intrajournalier de 0,3600 $, mais a été ramenée dans la zone de 0,3555 $ quelques minutes plus tard. Le marché pourrait aller de n’importe quel côté à partir d’ici, mais nos indicateurs suggèrent que nous anticipons des pertes dans les prochaines 24 heures.

Le marché des crypto-monnaies évolue le long d’une ligne de tendance haussière alors que nous entrons dans le week-end. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Cardano (ADA) ont augmenté de 3,72, 4,12 et 10,69 %. Solana et Cardano sont les meilleurs gagnants des dernières 24 heures.

Analyse des prix de Stellar Lumens au cours des dernières 24 heures : XML/USD a du mal à battre 0,3600 $

Selon cette analyse de prix de Stellar Lumens, XML/USD se négocie avec une fourchette intrajournalière de 0,3499 $ à 0,3609. La fourchette modérée suggère que la volatilité est uniformément répartie sur le graphique de 24 heures. D’autre part, le volume total des transactions de Stellar Lumen a chuté de 3,5% depuis hier pour atteindre 608 millions de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière de Stellar Lumens a augmenté de 2,8% au cours des dernières 24 heures pour atteindre un total de 8,2 milliards de dollars. Coin Market Cap classe la pièce au numéro 22.

Graphique XML/USD sur 4 heures : XML va-t-il se rallier ?

Sur ce graphique d’analyse des prix Stellar Lumens de 4 heures, la paire XML/USD est tombée à 0,3501 $, et les ours tentent d’exercer une pression de retrait. Une zone d’approvisionnement se dessine autour de cette zone et pourrait être attribuée à des commerçants à but lucratif.

Source : TradingView

L’histogramme MACD sur notre analyse quotidienne des prix Stellar Lumens indique des barres rouges courtes qui suggèrent que l’élan à court terme pourrait être du côté des ours. Des barres vertes n’ont été vues sur le graphique qu’il y a quelques heures, lorsque le prix se négociait à 0,3550 $. Ici, les haussiers tentaient de neutraliser la pression vendeuse et de tester à nouveau le plus haut quotidien. Pendant ce temps, la force haussière n’a pas pu contrer l’attaque et le prix est revenu à une tendance baissière.

L’indice de force relative (RSI) penche contre 37 et semble s’enfoncer davantage dans la région de survente. Cela montre que les ours ont le contrôle et ont une forte probabilité d’atteindre des sommets inférieurs au cours des prochaines 24 heures.

Analyse du prix des lumens stellaires : conclusion

L’analyse des prix de Stellar Lumens se négocie dans une ligne de tendance baissière qui pourrait se poursuivre au cours des prochaines 24 heures. Les vendeurs sont élevés entre 0,3550 $ et 0,3609 $. Davantage d’acheteurs doivent entrer sur le marché afin de maintenir un solide canal ascendant. En attendant un changement de cours sur le graphique XML/USD, lisez certains de nos articles sur les NFT et la décentralisation.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.