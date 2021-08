XMR à 309 $ alors que la tendance baissière prend le dessus Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Monero montre que Bear offre une forte résistance à la barre des 317,89 $. Forte baisse des prix de 317 $ à 309,96 $. Il existe encore des chances pour un mouvement haussier de la paire XMR/USD.

L’analyse des prix de Monero montre qu’une tendance baissière s’installe après une dynamique haussière continue au cours des derniers jours lorsque le prix a atteint un nouveau sommet pour le mois d’août. Les taureaux étaient en tête à partir du 19 août 2021, portant le prix à un nouveau sommet pour ce mois, à savoir 318,89 $. Mais depuis hier, les ours se battent et ont montré une résistance remarquable au cours des dernières heures, ramenant le prix à 309.31 $ au moment de la rédaction.

Actuellement, le support quotidien est présent à 252,24 $. L’effort haussier a été considérable et les bandes de Bollinger indiquent également une augmentation de la volatilité. Le prix peut remonter malgré tout, car les acheteurs semblent encore assez confiants pour investir dans l’actif.

Tableau des prix XMR/USD sur 1 jour : les ours tirent le prix en dessous de 309 $

Dans le graphique sur 1 jour, l’analyse des prix de Monero montre que le prix de la crypto-monnaie baisse en raison de la pression baissière continue des dernières heures. Néanmoins, comme le montrent les graphiques, la volatilité augmente également de manière significative, ce qui indique une incertitude et pourrait favoriser davantage les ours. Bien que les taureaux aient fourni une certaine concurrence, les ours gagnent désormais la tête.

Tableau des prix XMR/USD sur 1 jour. Source : Tradingview

Les bandes de Bollinger indiquent une situation volatile car l’extrémité supérieure de la bande se situe à 309.92 $ tandis que l’extrémité inférieure se situe à 236.99 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) est de 68,61, ce qui est déjà proche des chiffres de surachat.

Analyse des prix Monero : tendance baissière qui prévaut dans un contexte de volatilité limitée

Le graphique des prix sur 4 heures montre que les ours offrent une résistance énorme à la flambée des prix en raison de l’élan haussier précédent en diminuant le prix à 309.31 $, respectivement.

La volatilité est toujours là, mais semble être à nouveau sur une tendance limitante pour le moment, comme le montre le graphique en données de 4 heures, qui pourrait également fournir un certain coussin aux haussiers dans un proche avenir. La moyenne mobile (MA) a été de 318,88 $ au-dessus du prix actuel, tandis que la moyenne des bandes de Bollinger est de 305,22 $.

Graphique XMR/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

Les valeurs des bandes de Bollinger sont les suivantes ; la bande supérieure de Bollinger touche la barre des 338,56 $ tandis que la bande inférieure se situe à la barre des 271,88 $. Le score RSI recule également vers une fourchette neutre, et le chiffre est de 56,48 selon l’analyse des prix de Monero.

La tendance globale d’aujourd’hui a été baissière, mais les traders semblent néanmoins privilégier l’achat, comme le montre également le graphique des indicateurs techniques XMR/USD. Les derniers jours ont vu une dynamique haussière, tandis que les ours tentent de casser le taux des dernières heures.

Sur le total de 26 indicateurs dont nous disposons collectivement, 14 sont au point d’achat, et seulement quatre sont au point de vente, tandis que les huit autres sont neutres.

Tableau des indicateurs techniques XMR/USD. Source : Tradingview

Les moyennes mobiles sont résolument haussières et montrent 13 indicateurs en position d’achat, un au point de vente et un au point mort. En parlant d’oscillateurs, trois donnent un signal de vente, et un est en position d’achat tandis que sept indicateurs sont neutres, ce qui indique une lutte intense entre les taureaux et les baissiers actuellement.

Conclusion de l’analyse des prix de Monero : les ours tiennent XMR en otage

D’après l’analyse des prix Monero ci-dessus, nous pouvons dire que les vendeurs ont dominé le marché, prouvé par l’incroyable élan baissier dictant le mouvement des prix. La volatilité accrue semble également favoriser les ours, mais le XMR/USD pourrait continuer à profiter d’un élan haussier si le support accru de 281,08 $ s’avère suffisamment fort.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un