XMR/USD peut descendre en dessous de 250 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix Monero – 19 septembre

Le prix de Monero s’effondre pour toucher le plus bas quotidien à 261 $ et au terme le plus proche, la pièce peut créer un nouveau plus bas.

Marché XMR/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 300 $, 320 $, 340 $

Niveaux d’assistance : 240 $, 220 $, 200 $

XMRUSD – Graphique quotidien

XMR/USD connaît une chute en dessous du niveau de support de 265 $, qui est désormais soumis aux actions de prix inférieures aux moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Au moment de la rédaction de cet article, la pièce perd de son élan vers le bas du canal avec une hausse potentielle des prix.

Analyse des prix de Monero : le prix de Monero pourrait baisser davantage

Le prix Monero oscille actuellement entre les moyennes mobiles de 9 et 21 jours et si la pièce décide de passer en dessous de la limite inférieure du canal, le prix du marché pourrait toucher les supports les plus proches à 240 $, 220 $ et 200 $. Pendant ce temps, à la hausse, les haussiers doivent pousser le prix au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours ; y rester peut amener la pièce à trouver les niveaux de résistance potentiels de 300 $, 320 $ et 340 $. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) plonge en dessous du niveau 50, indiquant un mouvement baissier.

Marché XMR/BTC : continuez à évoluer latéralement

Contre Bitcoin, le prix Monero oscille en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours et dans le canal où la pièce est susceptible de se déplacer vers la limite inférieure du canal. Pendant ce temps, si le prix reste inférieur aux moyennes mobiles de 9 et 21 jours, la pièce pourrait probablement toucher le niveau de support le plus proche de 5200 SAT et moins.

XMRBTC – Graphique quotidien

Cependant, si les taureaux pouvaient pousser le prix du marché au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, Monero (XMR) pourrait atteindre le niveau de résistance de 6000 SAT et plus. Pendant ce temps, alors que la MA de 9 jours reste inférieure à la MA de 21 jours et que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) continue de se déplacer en dessous du niveau de 45, cela confirme que le marché peut rester à la baisse.