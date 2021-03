XMR / USD recule mais reste au-dessus du niveau de support crucial de 225 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix XMR – 14 mars

Les baisses de Monero (XMR) ont été alimentées par l’incapacité des taureaux à franchir le niveau de résistance de 246 $ alors que l’indicateur technique défend le support clé de 225 $.

Marché XMR / USD

Niveaux clés:

Niveaux de résistance: 280 $, 290 $, 300 $

Niveaux de support: 200 USD, 190 USD, 180 USD

Pendant les heures de trading asiatiques d’aujourd’hui, le Monero (XMR) s’est corrigé de manière significative dans une tendance haussière. En fait, le graphique journalier révèle une perte intrajournalière d’une valeur de 2,92% à l’ouverture du marché aujourd’hui. Mais en regardant le graphique, nous pouvons voir que la jambe haussière a été prolongée de l’action des prix qui s’est produite hier.

Où va le prix XMR ensuite?

Actuellement, la pièce suit une tendance à la hausse alors que le prix se négocie au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours. Pendant ce temps, la poursuite du mouvement baissier pourrait faire glisser la pièce vers les supports de 200 $, 190 $ et 180 $. Cependant, l’indicateur technique RSI (14) plonge sous le niveau 60, mais tout mouvement haussier pourrait pousser la pièce vers les niveaux de résistance de 280 $, 290 $ et 300 $.

Marché XMR / BTC: restez intact dans le canal

Comparé à Bitcoin, le prix Monero a oscillé sous les moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Actuellement, le prix se négocie à 3854 SAT et s’attend toujours à une baisse car le volume des échanges reste également négatif. En regardant le graphique journalier, les traders peuvent voir que les taureaux ne dominent pas encore le marché.

Cependant, si le marché continue de baisser, le prochain support clé pourrait probablement être à 3200 SAT et moins. Du côté haussier, un mouvement haussier au-dessus des moyennes mobiles pourrait amener le marché au niveau de résistance de 4500 SAT et plus. Selon l’indicateur RSI (14), le marché semble suivre un mouvement latéral pour le moment alors que la ligne de signal se déplace au-dessus du niveau 40.