XMR/USD s’inverse en dessous du niveau de 280 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix Monero – 14 août

Les vendeurs font glisser la pièce en dessous du niveau de 272 $ après avoir atteint le sommet quotidien de 279 $.

Marché XMR/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 320 $, 330 $, 340 $

Niveaux d’assistance : 230 $, 220 $, 210 $

XMRUSD – Graphique quotidien

Le XMR/USD plonge légèrement après avoir atteint le niveau de résistance quotidien de 279 $. Il y a eu une lutte pour la récupération au-dessus de 280 $ depuis le début des échanges d’aujourd’hui. Cependant, le prix du marché rebondit rapidement après avoir glissé vers les moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours tandis que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de passer en dessous du niveau 60.

Analyse des prix de Monero: Monero (XMR) pourrait probablement atteindre le niveau de 280 $

Le prix Monero change actuellement de mains à 270 $ au moment de la rédaction. Pendant ce temps, alors que la vapeur de l’élan se refroidit à ce niveau, une réaction à un croisement au-dessus de la limite supérieure du canal est attendue. Cependant, avant cette réaction, un retracement pourrait se concentrer et il pourrait retester 250 $ avant de confirmer le renversement.

De plus, l’analyse technique suggère une tendance à la baisse comme prochaine direction possible pour le prix. Pendant ce temps, si la pièce passe en dessous de la moyenne mobile de 9 jours, les niveaux de support peuvent être situés à 230 $, 220 $ et 210 $, tandis que le franchissement au-dessus de la limite supérieure du canal pourrait atteindre les niveaux de résistance de 320 $, 330 $ et 340 $ respectivement.

Marché XMR/BTC : le prix se consolide à la baisse

Contre Bitcoin, le prix Monero change de mains à 5742 SAT et il se négocie actuellement en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. L’indicateur technique Relative Strength Index suggère que le prix peut entrer dans une tendance haussière si la ligne de signal dépasse le niveau 40. Pendant ce temps, une fois que cela aura baissé, le prix du Monero pourrait probablement atteindre le niveau de résistance le plus proche au-dessus de la limite supérieure du canal à 6400 SAT et au-dessus.

XMRBTC – Graphique quotidien

Au contraire, si les vendeurs continuent de pousser le prix en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, le prochain niveau de support pourrait être situé à 5400 SAT et tout autre mouvement baissier pourrait conduire la pièce à un niveau de support supplémentaire de 5200. SAT et ci-dessous.