XO : le quatrième album glorieux et dévastateur d’Elliott Smith

S’étant mérité un culte avec les LP indépendants Bougie Romaine, Elliott Smith et Soit/Ou, le multi-instrumentiste au grand talent Elliott Smith a attiré l’attention du monde entier après que plusieurs de ses morceaux ont figuré sur la bande originale du film primé aux Oscars de 1997, Good Will Hunting. En effet, Smith s’est mérité une nomination pour la meilleure chanson originale avec “Miss Misery”. Bien qu’il ait finalement perdu contre le mastodonte qu’était « My Heart Will Go On » de Titanic, Smith a été mis sous les projecteurs pour interpréter son morceau en direct lors de la cérémonie de remise des prix – et les choses n’ont plus jamais été tout à fait les mêmes. DreamWorks a réussi à éloigner Smith de Kill Rock Stars pour sa quatrième sortie, XO, sortie le 25 août 1998, sous une pluie d’éloges critiques. Et bien que les fans aient pu initialement craindre que les mégabucks d’entreprise fassent dévier Smith de leur trajectoire, ils n’avaient rien à craindre.

Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas profité pleinement d’un budget accru. L’ouvreur “Sweet Adeline” semble planter le décor avec la guitare acoustique de marque de Smith et des voix intimement enregistrées, mais ensuite la batterie, le piano et les voix multipistes tombent en cascade, imprégnés du talent inné de Smith pour une mélodie des Beatles, incorporant des paroles barbelées dans des arrangements qui sont subtilement mais indéniablement efficaces. Et si les goûts de “Amity” pétillent de distorsion, rappelant les débuts de Smith dans le cadre du groupe punk de Portland Heatmiser, “Bottle Up And Explode!” le voit puiser dans la power-pop de Big Star avec des cordes ajoutées.

Deux valses, « Waltz #1 » et « Waltz #2 (XO) », capturent Smith dans sa plus grande grâce : une instrumentation d’une simplicité trompeuse et, dans le cas de ce dernier, des paroles dévastatrices qui parviennent à résumer de petites ambitions, en pointillés des espoirs et une expression d’isolement qui est à la fois déchirante et tout à fait racontable. Le processus créatif de Smith à cette époque est exploré sur la bande originale du documentaire acclamé Le ciel t’adore, avec une version en cours de développement de « Waltz #1 ». Témoignage de la force de la vision de Smith, il montre la chanson arrivant plus ou moins complètement formée :

À seulement 44 minutes, l’album donne l’impression de contenir une vie d’expérience, comme si, malgré ses débuts indépendants, Smith avait travaillé pour ce moment toute sa vie. Les co-fondateurs du label Bong Load, Tom Rothrock et Rob Schnapf, font un travail magistral en permettant aux arrangements de sonner pleinement sans sacrifier l’intimité de Smith. Les résultats sont à la fois glorieux et dévastateurs, attrapant Smith alors qu’il se délecte de tout ce qu’il pouvait maîtriser, tout en faisant résonner ses chansons profondément personnelles auprès de son public le plus large à ce jour.

