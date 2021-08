XOM, CVX, COP, OXY, MRO : pourquoi les stocks de pétrole sont-ils en baisse aujourd’hui ?

Aujourd’hui a été une journée très rouge pour l’ensemble du marché. Pour les actions énergétiques, ce mouvement baissier a été plus prononcé. En conséquence, de nombreux investisseurs peuvent se poser la question : pourquoi les stocks de pétrole sont-ils en baisse aujourd’hui ?

Comme pour tout mouvement spécifique à un secteur, il y a généralement plus d’un catalyseur en jeu. Pour les entreprises énergétiques telles que Exxon Mobil (NYSE :XOM), Chevron (NYSE :CVX), ConocoPhillips (NYSE :FLIC), Pétrole Occidental (NYSE :OXY) et Huile Marathon (NYSE :MRO), c’est certainement vrai. Ces producteurs de pétrole sont tous en baisse entre 3% et 6% au moment de la rédaction.

Il est important de garder le mouvement d’aujourd’hui dans son contexte. En effet, les stocks de pétrole ont été parmi les plus gros gagnants au cours de la dernière année. Ces actions ont augmenté en raison des prix du pétrole plus robustes et de la demande des investisseurs pour ce secteur battu. Une rotation vers les actions de valeur a fait monter en flèche les valorisations des sociétés énergétiques. De plus, les investisseurs cherchant à diversifier une partie de leurs gains issus de la technologie vers des actions considérées comme plus stables ont largement déplacé leur capital vers le secteur de l’énergie et des matières premières.

Cependant, il est clair que « tout ne va pas bien » avec les stocks de pétrole en ce moment. Examinons quelques-uns des facteurs qui font baisser ces actions aujourd’hui.

Pourquoi les stocks de pétrole sont-ils en baisse aujourd’hui ?

Le secteur de l’énergie est vraiment un jeu de produits de base spécifique. Les producteurs de pétrole tels que les quatre actions susmentionnées sont des preneurs de prix. Par conséquent, le prix de la matière première sous-jacente (pétrole brut) a un impact significatif sur les valorisations de ces actions.

Malheureusement pour les investisseurs énergétiques, la tendance n’a pas été positive à cet égard. En effet, le prix du pétrole vient d’atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, alors que les investisseurs tiennent compte d’une offre croissante et d’une demande potentiellement réduite. Les perspectives auparavant solides de la demande d’énergie résultant de cette pandémie ont été durement touchées par la variante delta.

Divers rapports indiquent une récupération d’énergie plus faible que prévu, si les cas, les hospitalisations et les décès continuent d’augmenter. Le pétrole se trouve être une marchandise mondiale, donc lorsque d’autres pays (en particulier en Asie) annoncent des fermetures, c’est très mauvais pour l’ensemble du secteur. En conséquence, les stocks de pétrole se trouvent parmi les plus sensibles économiquement d’un point de vue mondial. En conséquence, cette dernière vague de Covid frappe durement ces stocks.

De plus, les inquiétudes concernant la réduction de la Fed ont également touché le marché boursier au sens large. Les valorisations de toutes les sociétés dépendent de données clés telles que les taux d’actualisation et les taux sans risque. Lorsque ceux-ci augmentent, le prix des actions baisse.

Les investisseurs tiennent compte de tous ces facteurs aujourd’hui et semblent conclure que l’énergie est un secteur à éviter pour le moment.

