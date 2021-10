Xpeng lance les fonctionnalités de conduite semi-autonome de XPILOT 3.5

Une nouvelle voiture Xpeng P7 est présentée dans le magasin phare de Xpeng Motors dans un centre commercial. Xpeng P7 est l’un des deux modèles populaires de moteurs Xpeng.

Zhang Peng | LightRocket | .

GUANGZHOU, Chine – La start-up chinoise de voitures électriques Xpeng a publié des mises à jour pour son système de conduite semi-autonome alors qu’elle cherche à relever le défi de Tesla en Chine.

Xpeng a publié XPILOT 3.5, la dernière version de son assistance à la conduite avancée système, ou ADAS. Il s’agit d’un système logiciel de conduite doté de certaines fonctionnalités autonomes mais où un conducteur est toujours requis.

Avec XPILOT 3.5, la société lancera une fonctionnalité appelée City NGP, qui signifie pilote guidé par navigation. Le système permet aux voitures de Xpeng de changer de voie, d’accélérer ou de ralentir, ou de dépasser les voitures et d’entrer et de sortir des autoroutes. Auparavant, le système était conçu uniquement pour les autoroutes, mais maintenant Xpeng lancera cette fonctionnalité pour la conduite en ville.

XPILOT 3.5 sera disponible pour les propriétaires de la voiture P5 de Xpeng, qui a été lancée cette année. La mise à niveau sera déployée auprès des clients au cours du premier semestre 2022.

Xpeng a également annoncé les détails de l’ADAS de nouvelle génération appelé XPILOT 4.0. La société a déclaré avoir mis à niveau le matériel qui alimentera XPILOT 4.0 et inclura des fonctionnalités telles que la mise en marche du véhicule vers le stationnement assisté.

XPILOT 4.0 devrait être déployé au premier semestre 2023.

XPILOT est le rival de Xpeng par rapport à l’ADAS de Tesla appelé Autopilot. La concurrence sur le marché chinois des véhicules électriques continue de s’intensifier. Les constructeurs automobiles cherchent à lancer des fonctionnalités et des véhicules pour se différencier et se démarquer dans un marché de plus en plus encombré.

Xpeng a également lancé un nouveau chargeur pour ses voitures. La société affirme qu’avec seulement cinq minutes de charge avec le nouveau chargeur, la batterie de la voiture aura une autonomie de 200 kilomètres.