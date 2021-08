Xperia 10 III Lite : spécifications et prix du petit de la nouvelle famille Sony | La technologie

La société Sony Xperia a un nouveau membre. Nous parlons du plus jeune de la nouvelle famille Xperia III qui est livré avec l’étiquette Lite et porte bien son nom car il est livré avec des spécifications plus modestes que son frère aîné.

La société japonaise Sony continue d’avancer dans le monde des smartphones avec un nouveau modèle qui vient compléter la gamme Xperia III qui a été présenté en avril et dont le top model, le Xperia 1 III, nous avons déjà analysé chez Computerhoy.

Ce nouveau modèle vient comme le pari de l’entreprise pour les grandes masses avec des éléments de design qui le placent dans la lignée de ses frères aînés. Pour le moment, ce Xperia 10 III ne devrait pas quitter le Japon.

Ce mobile monte un écran 21:9 ultra-large comme ses frères et partage de nombreuses spécifications avec le Xperia 10 III bien qu’il perde le stockage interne ou le support FM, entre autres.

Écran Xperia 10 iii Lite 6 pouces | OLED | FullHD + (2.520×1.080px) | 21: 9 | HDRProcesseurMuflier 690G | Adreno 619LRAM6 GoStockage interne64 Go | caméras arrière microSD12 Mpx f/1.8 | Grand angle 8 Mpx f/2,2 | Téléobjectif 8 Mpx f/2.4 Caméra frontale 8 Mpx f/2.0 Batterie 4 500 mAh | Charge rapide 30WLogicielConnectivité Android 115G | Double SIM | Wi-Fi ac | BT 5.1 | USB-C | MinijackExtrasGorilla Glass | Lecteur d’empreintes digitales | IP68 | Son Hi-ResDimensions et poids153 x 68 x 8,3 mm | 169 gCouleursBlanc, noir, rose, bleuPrix365 euros pour changer

Le design rappelle clairement le Xperia 10 iii et a un arrière complètement propre à l’exception de l’îlot des trois caméras. Le lecteur d’empreintes digitales est toujours intégré au bouton d’alimentation.

En termes d’affichage, il semble que Sony ait fait un bon pari avec un Panneau OLED avec une résolution de 2 520 x 1 080 px et 6 pouces de diagonale. Comme on peut le voir, il s’agit d’un écran 21:9 HDR et est protégé par Gorilla Glass 6.

Au termes de performances le Snapdragon 690 5G C’est l’élu et c’est une puce très équilibrée qui offre une connectivité aux réseaux de nouvelle génération avec une configuration octacore jusqu’à 2 GHz.C’est la même puce que son aînée monte.

Il conserve 6 Go de RAM et le stockage interne tombe à 64 Go que vous pouvez étendre à l’aide de cartes microSD.

La section caméras vous a couvert avec un capteur principal de 12 Mpx, un grand angle et un téléobjectif de 8 Mpx, comme la caméra frontale.

Sony a doté le terminal d’un Batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de 30 W il devrait donc avoir suffisamment d’autonomie pour passer la journée avec une utilisation intensive.

Ce mobile a déjà été lancé au Japon et peut être acheté à partir du 27 août au prix de 365 euros pour changer en version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne dans l’une des couleurs suivantes noir, bleu et rose avec les bords de la même couleur et blanc, avec les bords en argent.

Comme nous le voyons, il s’agit d’un mobile de milieu de gamme avec un Prix ​​ajusté pour ses caractéristiques en tenant compte également de sa conception.