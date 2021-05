XPEV Stock est un excellent achat à long terme après des résultats impressionnants au premier trimestre

Fabricant de VE Xpeng (NASDAQ:XPEV) tire sur tous les cylindres. Bien qu’il ne soit devenu public que l’année dernière, l’action XPEV est considérée comme une action à long terme. Les investisseurs qui ont acheté l’action immédiatement après l’introduction en bourse ont réalisé des gains massifs au cours de la dernière année.

Les véhicules électriques jouent un rôle énorme dans la transition vers un mode de vie respectueux de l’environnement et les stocks de véhicules électriques se préparent généralement à des vents arrière massifs à long terme.

La demande de VE augmente dans le monde et le soutien du gouvernement sous forme de réglementations et de subventions renforcera le développement des VE.

Le stock XPEV est loin d’avoir atteint son apogée aujourd’hui. L’action a atteint un sommet historique de 74 $ en novembre 2020 et se négocie actuellement à environ 28,50 $.

Il a montré une certaine volatilité en raison de la pénurie de puces, mais je pense que cette baisse est le moment idéal pour faire le mouvement et ajouter cette action EV à votre portefeuille. Jetons un coup d’œil aux fondamentaux stellaires de l’entreprise.

Blow Out Q1 résultats

XPeng a connu un excellent début d’année et les résultats du premier trimestre en sont la preuve. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 450,4 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 616% par rapport à la même période de l’année précédente. La marge brute était de 11,2%, contre 4,8% l’année précédente.

La société a déclaré une perte nette de 120,1 millions de dollars et une perte nette par action de 0,13 dollar, dépassant les estimations des analystes.

Atteindre une augmentation de 600% des revenus en un an n’est pas une mince affaire. Cela montre la capacité de l’entreprise à évoluer et à répondre aux demandes des consommateurs. Xpeng dispose d’un portefeuille de produits qui répond aux divers besoins des consommateurs.

Pour le prochain trimestre, la société s’attend à une augmentation de 475% du chiffre d’affaires et des livraisons de véhicules entre 15 000 et 16 000 véhicules, soit une hausse de 380% d’une année sur l’autre. L’estimation du chiffre d’affaires montre que la société est fortement positionnée sur le marché et travaille sur le plan stratégique à long terme d’élargissement de sa part de marché.

Numéros de livraison impressionnants

XPeng a signalé des chiffres de livraison record pour avril, tandis que les ventes de Tesla (NASDAQ:TSLA) a diminué de 27% le mois dernier.

L’entreprise a livré 13 340 véhicules au premier trimestre. Il s’agit d’une augmentation de 487% par rapport à la même période 2020 et d’une augmentation de 3% par rapport au quatrième trimestre. Malgré la pénurie de puces, XPeng a réussi à engranger un nombre énorme.

Il a livré 5 147 unités en avril, soit une augmentation de 285% d’une année sur l’autre. Les livraisons cumulatives au 30 avril s’élevaient à 18 487 unités, enregistrant une hausse de 412% d’une année sur l’autre. L’amélioration de l’effet de levier lié à un nombre élevé de livraisons peut entraîner une augmentation des revenus et rapprocher l’entreprise de la rentabilité.

Un autre point positif pour l’entreprise est son expansion continue des réseaux de recharge à travers la Chine. Le réseau de recharge de marque propre de la société à travers la Chine a atteint 1140 stations dans 164 villes.

C’est le premier fabricant de véhicules électriques en Chine à offrir des services de recharge gratuits aux clients. Il complète la commodité et la flexibilité offertes au large éventail de clients à travers la Chine. XPeng a récemment lancé 12 bornes de recharge sur l’autoroute Sichuan-Tibet.

Le mot final sur XPEV Stock

Les fondamentaux et les chiffres de livraison de XPeng sont robustes et feront grimper le stock de XPEV. Il reste un titre EV chaud et devrait faire partie de votre portefeuille.

La société a marqué sa présence dans l’industrie des véhicules électriques et, à mesure qu’elle continue de croître et de signaler de solides chiffres de livraison, le stock ne fait qu’augmenter. Il n’y a rien à craindre pour la stabilité financière de XPeng.

Avec un autre trimestre solide, la société ne fait que prouver sa valeur dans le secteur compétitif des VE. Avec plusieurs vents arrière en jeu, le titre est sur le point de connaître une merveilleuse 2021.

En bref, le stock XPEV est un excellent stock de véhicules électriques à posséder.

A la date de publication, Vandita Jadeja ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.