XPEV Stock: recherchez Xpeng pour revenir à la hausse le mois prochain

Depuis son apogée en novembre 2020, XPeng (NYSE:XPEV) continue de baisser. L’action XPEV se porte moins bien que son homologue, Nio (NYSE:NIO). Le stock fonctionne aussi mal que Li Auto (NASDAQ:LI).

Source: Andy Feng / Shutterstock.com

Que s’est-il passé?

XPeng a affiché de solides chiffres de livraison le mois dernier. Les augmentations à trois chiffres d’une année sur l’autre ont servi à augmenter le stock. Mais ce n’est plus le cas. Les investisseurs examinent maintenant la voie de la rentabilité de XPeng. Ils sont également attentifs à la pénurie de puces semi-conductrices qui nuit à la production.

La plongée de stock XPEV se poursuivra probablement

XPeng a publié 5 147 véhicules livrés en avril, en hausse de 285% sur un an. Depuis le début de l’année, il en a livré 18 487, soit plus de quatre fois d’une année à l’autre. Au lieu de la reprise des actions, les marchés ont bâillé sur les résultats. Les investisseurs ignorent le portefeuille élargi. Cela inclut XPeng qui commence à livrer l’édition P7 Wing. Alors que les passionnés d’automobile adoreront les portes Wing, montrées ici, les investisseurs se débarrassent du stock.

Les vendeurs à découvert ont le contrôle absolu. La décoloration du titre profitera aux ours, qui ont un flottant court de 39%.

XPeng a également ajouté le G3 alimenté par batterie au lithium fer phosphate (LFP) le mois dernier. Malgré la pénurie de puces, il commencera à vendre le modèle LFP ce mois-ci. La berline P5 équipée de LiDAR est le troisième véhicule de série de XPeng. La société a cité des «retours solides» pour les fonctionnalités centrées sur l’utilisateur du véhicule.

Lorsque l’expérience logicielle des véhicules électriques compte, XPeng est sur la bonne voie. La satisfaction des clients continuera d’augmenter, stimulant les ventes unitaires. Il lancera le P5 au troisième trimestre. Les livraisons commencent au quatrième trimestre 2021.

Opportunité de décoloration

Les records de XPeng pour le plus long lecteur autonome, publiés le 31 mars, ne sont qu’un lointain souvenir. La flotte XPeng P7 a parcouru plus de 3 600 kilomètres de Guangzhou à Pékin. Ses 0,71 interventions de conducteur humain par 100 km sont une réalisation notable. Pourtant, un conducteur devait dépasser le système de conduite automatisé pour apporter des corrections. XPeng n’a pas précisé quand cela s’est produit.

Les actions XPeng sont passées d’environ 30 $ à un sommet de 40 $ après l’histoire de la conduite autonome. Les réalisations impressionnantes de XPeng ne feront pas grand-chose pour ébranler les ours. En outre, le tristement célèbre WallStreetBets de Reddit à la fin du mois de janvier ne se répétera probablement pas. Les modérateurs du site interdisent et suppriment tous les messages qui tentent de déclencher une pression.

Stock XPEV: Développements positifs

Le 15 avril, XPeng a annoncé un partenariat avec Zhongsheng Group. Il établira un partenariat stratégique à long terme «pour fournir aux consommateurs les produits Smart EV de pointe de XPeng et les services de haute qualité de Zhongsheng, afin d’accélérer davantage l’adoption de Smart EV en Chine».

XPeng a besoin du réseau de concessionnaires pour développer ses opportunités de vente. Le réseau de Zhongsheng réduira les coûts d’exploitation de XPeng de deux manières.

Premièrement, il peut stimuler les ventes de véhicules électriques (VE) à partir du réseau. Deuxièmement, il peut fournir des services de véhicules. Si XPeng réduit considérablement ses coûts à court terme, il peut renoncer à certains bénéfices d’exploitation. C’est un compromis valable.

XPeng doit bientôt trouver une voie vers la rentabilité.

La nouvelle base de fabrication de VE intelligents de XPeng à Wuhan est une bonne décision stratégique. Il construira une base de fabrication Smart EV avec une augmentation de capacité annuelle de 100 000 unités. La zone occupera plus de 733 000 mètres carrés. XPeng construira des groupes motopropulseurs et soutiendra les efforts de recherche et de développement à cet endroit.

Le président-directeur général de XPeng He Xiaopeng a déclaré: «L’emplacement stratégique de Wuhan en tant que centre de fabrication et de distribution d’automobiles améliorera encore davantage notre gestion de la chaîne d’approvisionnement, nos ventes et notre réseau de distribution à l’avenir.»

Les investisseurs patients qui n’ont pas réussi à éviter l’élan négatif sur les actions XPEV devraient rester optimistes. XPeng continue de se positionner stratégiquement aux niveaux de la fabrication et des ventes aux clients en Chine. La valorisation de son stock de plus de 20 fois les ventes reste un vent contraire à court terme.

Stock XPEV: votre à emporter

XPeng risque de tester à nouveau ses plus bas dans les semaines à venir. Les vendeurs à découvert contrôlent le récit baissier. Il faudra un rapport solide sur les bénéfices et de solides perspectives pour inverser cette tendance. La pénurie de puces limite les perspectives à court terme de XPeng. Ce problème d’approvisionnement s’atténuera le mois prochain. Et quand c’est le cas, XPeng commencera à augmenter.

Divulgation: À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Lau est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement sur le marché boursier et dirige le marché des investissements de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui contribuent à améliorer le rendement des investissements.